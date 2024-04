Un grand chelem historique, Luis Enrique rêve plus grand

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

A la veille du match à Lorient qui peut apporter le titre de champion de France au PSG, l'entraîneur espagnol n'a pas fait profil bas. Luis Enrique veut tout gagner cette saison.

Etre à jamais les premiers à réaliser cet exploit en France, voilà le challenge que le coach du Paris Saint-Germain exige de ses joueurs alors que le club de la capitale pourrait décrocher dans 24 heures son douzième titre de Champion de France. Après avoir gagné le Trophée des champions, et être en passe de conserver sa couronne en Ligue 1, Luis Enrique assume totalement son exigence, à savoir gagner ensuite la Coupe de France, puis la Ligue des champions. En conférence de presse, l'entraîneur du PSG affiche son énorme ambition et ne voit aucune raison de ne pas croire à ce Grand chelem qui le ferait entrer en même temps que le Paris Saint-Germain dans l'histoire du football français, aucun club n'ayant réussi cela dans notre pays. Même si rien ne sera simple, notamment en Ligue des champions où le Real Madrid est le grandissime favori, le leader de la Ligue 1 ose y croire.

Le PSG à jamais le premier en France ?

Luis Enrique : « Un chemin encore long et sinueux » 🎙️



Retour sur la conférence de presse du coach à la veille d'affronter le FC Lorient. ⤵️#FCLPSG I #Ligue1 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 23, 2024

Et ces propos sur le quadruplé, Luis Enrique ne les a pas tenus qu'avec les journalistes, puisqu'il a précisé qu'au sein du vestiaire, cette quête des quatre trophées avait été évoquée avec Kylian Mbappé et ses coéquipiers. « Oui, on parle du quadruplé dans le vestiaire et bien sûr que c’est une motivation de faire quelque chose qui n’a pas été fait auparavant et surtout de marquer l’histoire du PSG. Que ce soit pour nos supporters, mais aussi pour l’histoire de la ville et de notre pays. Pour l’instant, on a un titre, le Trophée des champions (Ndlr : gagné contre le TFC en janvier 2024 au Parc des Princes). Il faut continuer à lutter en Ligue 1 car les adversaires le méritent même si le championnat est acquis. On est là où on voulait être, mais le chemin reste long et sinueux. Il va falloir être très concentré pour atteindre tous nos objectifs », a prévenu Luis Enrique, conscient que le Paris Saint-Germain n'est pas si loin que cela de ce qui semblait un rêve incroyable en début de saison. Pour le technicien espagnol, réussir ce quadruplé serait aussi une belle façon de faire taire les critiques en France et en Espagne, où il n'a pas été ménagé.