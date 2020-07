PSG : Draxler contre Cunha, Leonardo passe à l'action

Dans : PSG.

Comme souvent avec le mercato, les clubs et les agents jouent au plus malin selon l’intérêt de chacun. C’est le cas avec le dossier Matheus Cunha.

La presse allemande évoque un forcing du PSG pour recruter le jeune attaquant du Hertha Berlin. En France, c’est tout le contraire, et les médias hexagonaux évoquent surtout une volonté de faire le buzz autour du Brésilien de 21 ans. Débarqué de Coritiba en Suisse avant de se faire son trou en Allemagne à Leipzig puis Berlin, Matheus Cunha possède un profil d’attaquant capable de sortir du banc de touche pour faire des différence, ce à quoi Leonardo est sensible. Bild confirme ainsi que le PSG aimerait bien s’offrir les services de Matheus Cunha, mais craint les demandes élevées du club allemand, qui compte en obtenir près de 25 ME. Il faut dire que Berlin vient de l’acheter en janvier dernier pour 18 ME, et n’a pas encore pu profiter pleinement de ses services en raison de l’interruption de la saison.

Le club de la capitale allemande se veut ambitieux pour le prochain exercice, et se séparer de son attaquant ne va pas dans ce sens. Toutefois, la presse allemande évoque un argument décisif dans ce dossier : Julian Draxler. Le Hertha rêve se payer l’international allemand, et pourrait envisager un échange avec Matheus Cunha pour boucler le dossier. L’idée a du sens, mais si le Brésilien pourrait certainement envisager de signer au PSG, la réciproque n’est pour le moment pas de mise. Draxler compte bien aller au bout de son contrat pour ensuite être libre de choisir son futur point de chute en 2021. toutefois, s’il continue à cirer le banc à Paris, il pourra certainement dire adieu à l’Euro 2021…