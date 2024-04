Lamine Yamal, le PSG propose vraiment 200 millions ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Il y a quelques semaines, la presse sportive barcelonaise affirmait que le PSG proposait 200 millions d'euros à Joan Laporta pour s'offrir Lamine Yamal. On pensait à de l'intox, mais Le Parisien confirme l'intérêt pour le jeune prodige offensif.

Le FC Barcelone est passé à la trappe en Ligue des champions face au Paris Saint-Germain, il n’y a donc plus lieu de croire que les rumeurs de l’intérêt de Nasser Al-Khelaifi pour Lamine Yamal sont destinées à déstabiliser l’équipe de Xavi. Ce mardi, Dominique Sévérac confirme qu’effectivement, les dirigeants du PSG rêvent de faire signer l’attaquant international espagnol de 16 ans. Joan Laporta a beau avoir fixé une clause d’un milliard d’euros pour libérer un joueur sous contrat jusqu’en 2026, le journaliste du Parisien pense que ce transfert est possible à une somme moins déraisonnable, le montant déjà évoqué de 200 millions d'euros étant confirmé d'une source proche de la direction parisienne. Du côté du Barça, on risque cependant de balayer cette proposition du Paris Saint-Germain, Laporta étant conscient de l'importance de Lamine Yamal pour l'avenir du club catalan. Cependant, le PSG a un gros atout, l'agent du joueur espagnol.

Car le FC Barcelone est conscient qu'il sera difficile de refuser toutes les offres pour son jeune attaquant, Jorge Mendes, l'agent de Lamine Yamal, est clairement capable de trouver des solutions pour aider le Paris Saint-Germain dont il s'est rapproché. Pour cela, il faut seulement que Nasser Al-Khelaifi accepte de retomber dans les travers d'un transfert à un prix inouï. Le PSG avait payé 222ME pour faire venir Neymar du Barça en 2017 et 180ME pour recruter Kylian Mbappé à l'AS Monaco la même année. Libéré des copieux salaires de ses stars, et notamment des 70ME par an de Mbappé, le PSG peut faire un effort pour un joueur aussi talentueux que Lamine Yamal, mais aller au-delà des 200 millions d'euros annoncés serait un peu surréaliste. « Même si les relations entre les deux présidents, Joan Laporta et Nasser Al-Khelaïfi, demeurent fraîches sur fond de désaccord au sujet de la Superligue, une négociation pourrait s’ouvrir entre les deux clubs rivaux si le joueur émet le désir de partir », précise pourtant notre confrère. Pour l'instant, l'attaquant barcelonais, qui est resté muet face au PSG mais a montré ses énormes qualités, n'a rien dit concernant son avenir. Mais il ne fait aucun doute que ces révélations venues de France vont tendre l'ambiance du côté du Barça.