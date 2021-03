PSG : Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, Mbappé, Leonardo prend la parole

Dans : PSG.

Au lendemain de la qualification de son PSG pour les quarts de finale de la Ligue des Champions face au Barça, Leonardo a fait le point sur tous les dossiers chauds du moment à Paris.

C’est un Leonardo apaisé et fier de son équipe qui s’est présenté à l’antenne de RMC ce jeudi soir. Avant d’aborder le mercato, de l’été prochain, le directeur sportif du club de la capitale est avant tout revenu sur le difficile succès du PSG face à Barcelone (1-1, après le 4-1 de l’aller). « La Ligue des Champions est comme ça. Barcelone a essayé de sauver l'honneur. C'est un pas très important, par rapport au fantôme. Il fallait avancer. Une qualification pour un quart n'est jamais banal. C'est très important », a d’abord expliqué Leonardo. Dans la foulée, le dirigeant brésilien a tressé des louanges à Keylor Navas, l’homme du match au Parc des Princes mercredi. « Il a donné une stabilité au niveau psychologique. Il a une sérénité, de la qualité. Il a été déterminant dans des moments clés du match », a lâché Leonardo, qui sait qu’il a visé juste en recrutant le Costaricien au Real Madrid en 2019.

Leonardo met Cristiano Ronaldo et Messi de côté

Concernant le prochain mercato d’ailleurs, Leonardo a forcément été interrogé sur la rumeur qui mène Lionel Messi à Paris. Un dossier qui n’est toutefois pas prioritaire pour le moment : « On n'a rien du tout par rapport au futur. Il n'y a pas un projet pour quelque chose. On est obligés aussi de mesurer ce qui sera le bilan financier de cette saison ». Et pour Cristiano Ronaldo ? Même réponse ou presque. « Le PSG est très désiré. Tous les grands joueurs sont liés au PSG. C'est quelque chose qu'il faut valoriser. Mais on n'a aucune négociation en cours par rapport à un nouveau joueur », a simplement expliqué le DS francilien.

« Pas d'inquiétude pour Mbappé et pour Neymar »

Avant de discuter avec Messi ou CR7, Leonardo va surtout tenter de prolonger les contrats de Kylian Mbappé et Neymar, les deux stars du PSG étant en fin de contrat en 2022. Si le Brésilien est proche d’un accord, la donne est clairement différente pour le Français. Malgré tout, Leonardo reste confiant. « On parle avec Neymar et Mbappé. On essaie d'arriver à une conclusion le plus vite. Avec Mbappé, on avance. On va arriver au moment où il faudra une conclusion. C'est important d'être clair. Aujourd'hui, il n'y a pas d'inquiétude pour Mbappé et pour Neymar », a conclu Leonardo. De quoi donner le sourire aux supporters du PSG, qui vont donc avoir droit à une belle fin de saison, entre la Ligue des Champions, la lutte pour le titre en L1 et le mercato.