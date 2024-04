PSG ‍: Luis Enrique secoue Alexandre Ruiz, la TV censure

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

En octobre dernier, interrogé par Alexandre Ruiz après le match contre Rennes, Luis Enrique s'était fâché et s'en était pris à l'ancien journaliste de Beinsports. Dimanche soir, cela a recommencé, mais la séquence n'a pas été diffusée.

Le Paris Saint-Germain est facilement venu à bout de l’OL dimanche soir au Parc des Princes, et l’entraîneur du club de la capitale n’avait aucune raison d’être de mauvaise humeur. Pourtant, lorsqu’il est venu s’exprimer au micro d’Alexandre Ruiz, qui travaille pour Free Ligue 1, le technicien espagnol a subitement haussé le ton. C’est Daniel Riolo qui l’a révélé sur RMC, Luis Enrique a une nouvelle fois envoyé promener le journaliste passé par Canal+ et Beinsports.

Seule différence avec la séquence d’octobre 2023, lorsque le ton avait déjà monté entre Alexandre Ruiz et Luis Enrique, cette fois la chaîne n’a pas diffusé cette intervention du coach du PSG, estimant probablement que ce dernier était allé très loin, notamment parce qu’il aurait porté le débat sur un front plus personnel. Et Riolo d'en dire plus sur ce document qui n'a pas été donné à l'antenne de Free dans la foulée de la victoire du Paris Saint-Germain contre l'Olympique Lyonnais (4-1).

Luis Enrique s'est emporté contre Alexandre Ruiz

Évoquant le peu d'estime qu'il avait pour Luis Enrique, le journaliste de RMC a donc dévoilé cette interview après PSG-OL qui a mal tourné et que Free n'a pas diffusé, au grand regret de Daniel Riolo qui espère que finalement le diffuseur la mettra en ligne. « Dimanche soir, dans une interview qui n’a pas été diffusée et qui le sera j'espère prochainement, puisque visiblement il a un contentieux avec Alex Ruiz, et je me fous de ça, je ne prends parti, je veux juste comprendre. Visiblement, le fait qu’Alex Ruiz parle bien espagnol doit faire en sorte qu’ils peuvent avoir un dialogue. Il l’a traité comme une énorme merde (…) Il l’a envoyé chier en disant que son équipe ne jouait en attaque rapide et que c’était ne rien comprendre au foot que d’avoir vu ça. Juste parce qu’il ne veut pas (…) Quand il a envoyé chier Alexandre Ruiz après PSG-OL en lui disant : « toi et tes consultants vous ne comprenez rien », alors que les consultants sont d’anciens joueurs, et qu’ensuite à la question : « vous avez tout aimé du match ? », Luis Enrique répond : « Et toi, tu aimes tout de ta femme ? », je n'aime pas les mecs qui parlent comme ça. J’espère que cette interview sera diffusée, pour l’instant, Free se tâte », a lancé le journaliste de l'After.

⚡️ "Il l'a traité comme une énorme merde"@DanielRiolo évoque un nouvel accrochage entre Luis Enrique et Alexandre Ruiz lors d'une interview (non-diffusée) en marge de PSG-OL. pic.twitter.com/cFOB48nlV8 — After Foot RMC (@AfterRMC) April 22, 2024

Pour l'instant, Free Ligue 1 et Alexandre Ruiz n'ont pas réagi aux révélations d'Adrien Rabiot, même si forcément, on peut comprendre le désir du diffuseur de ne pas donner à ses abonnés une telle interview, surtout si Luis Enrique a réellement décidé de cartonner le journaliste à chaque fois qu'il le croise sur un terrain de Ligue 1. D'autant plus que le contrat de Free s'achève en fin de saison, et que tout cela ne sert à rien.