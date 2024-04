PSG ‍: Donnarumma viré en fin de saison ‍?

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Tout va pour le mieux actuellement au Paris Saint-Germain. Enfin presque. Car les performances de Gianluigi Donnarumma suscitent quelques inquiétudes, y compris dans le vestiaire.

A Paris, les joueurs de Luis Enrique savent qu'ils peuvent réaliser une saison historique. Tous les titres sont encore à aller chercher, dont la Ligue des champions. La reine des compétitions européennes est dans tous les esprits des fans et observateurs du club de la capitale. Afin d'aller au bout, le PSG devra faire attention à tous les détails. Quelques jours après avoir éliminé le Barça en C1, les champions de France ont étrillé l'OL ce dimanche en Ligue 1. Et malgré les absences de certains joueurs majeurs (Mbappé et Dembélé), le club parisien a déroulé, le tout avec la volonté de corriger certaines choses. Car tout n'est pas parfait et un poste suscite des doutes que les joueurs parisiens veulent corriger avant de croiser Dortmund dans dix jours.

Donnarumma, le PSG est au courant

Half-time. Still all to play for ❤️💙 pic.twitter.com/ITZMM208Ld — GIANLUIGI DONNARUMMA (@donnarumma) April 10, 2024

Selon les informations du Parisien, les troupes franciliennes ne veulent rien laisser au hasard et ont tout de suite voulu faire mieux après la qualification à Barcelone. Le média précise que les joueurs ont notamment identifié plusieurs axes à améliorer : « La compacité du bloc et l’envie de bien défendre ensemble lorsqu’ils ne possèdent pas le ballon et les coups de pied arrêtés et voir Donnarumma s’imposer plus lorsque le ballon arrivait dans sa zone ». Le portier italien est donc surveillé par ses coéquipiers et son entraineur. Car même s'il est incontestablement le meilleur gardien de Ligue 1, Gigio est loin d'être à son top et commet quelques erreurs récurrentes et agaçantes.

Car s'il est toujours très efficient sur la ligne de but, Gianluigi Donnarumma est assez fébrile quand il faut jouer au pied ou rassurer son équipe dans les airs. Face au Barça, il aura vécu deux rencontres plutôt moyennes, surtout à l'aller au Parc des Princes, où sa responsabilité est engagée à 100% sur le but victorieux de Barcelone sur corner. Lors de la demi-finale face au Borussia Dortmund, voire plus si affinités, le PSG va devoir encore gommer ce genre de défauts. Mais tout le monde est déterminé à tirer dans le même sens, même si quelques rumeurs indiquent que l'avenir de Donnarumma dépendra de sa fin de saison et de sa capacité à régler des problèmes impossibles à accepter à ce niveau.