PSG : Kylian Mbappé ne cède pas à Leonardo

Il y a deux semaines, Leonardo avait fait savoir qu'il attendait une réponse imminente de Kylian Mbappé concernant une prolongation au PSG. Le champion du monde n'est pas de cet avis.

Le mercredi 24 février dernier, dans un entretien accordé à France Bleu Paris, Leonardo abordait sans détour la question de la possible prolongation de Kylian Mbappé, lequel est sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2022. « Ça fait longtemps qu'on parle avec Kylian, tout le monde sait ce qu'on veut. Les choses sont claires. On va arriver au moment, et je pense que c'est bientôt, de dire quelle est la vision de tout le monde pour le futur. On arrive au moment où on doit prendre une position et une décision », avait indiqué le directeur sportif brésilien du PSG. Cependant, L’Equipe annonce de son côté que dans le clan Mbappé on refuse de céder à la précipitation, même si les négociations ont effectivement avancé récemment. Du côté de Nasser Al-Khelaifi et de Leonardo, on a proposé à Kylian Mbappé de s’engager jusqu’en 2026 ou 2027, avec une hausse salariale importante, ce qui en temps de crise mondiale n’est pas à dédaigner.

Mbappé fait patienter le PSG

Cependant, le champion du monde français n’est lui pas pressé, estimant que son intérêt est d’en savoir plus sur les véritables intentions sportives du Paris Saint-Germain dans l’avenir, tout comme celles des rares clubs européens capables de pouvoir lui proposer un énorme contrat. Le quotidien sportif affirme même que Kylian Mbappé devrait attendre cet été, alors qu’il sera entré dans la dernière année de son contrat avant de répondre, positivement ou pas, à l’offre de prolongation du club de la capitale. Une position qui n’est évidemment pas favorable au PSG, qui de son côté ne laissera probablement pas partir libre en 2022 un joueur payé 188ME en 2017 à l’AS Monaco. Surtout que si Mbappé doit partir au prochain mercato, Leonardo devra trouver un remplaçant. Et c’est évidement le nom de Lionel Messi qui est dans toutes les têtes.