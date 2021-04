PSG : Marquinhos après Alaba, le Real Madrid est bouillant

Dans : PSG.

Le Real Madrid aimerait associer David Alaba à Marquinhos (PSG) en défense centrale la saison prochaine.

Libre de tout contrat au mois de juin, David Alaba est tout proche du Real Madrid. A en croire les informations glissées plus tôt dans la semaine par le journaliste Fabrizio Romano, le défenseur du Bayern Munich est tombé d’accord avec le Real Madrid. Une signature qui tombe à pic pour les Merengue, sur le point de perdre Sergio Ramos, en fin de contrat au mois de juin et dont la prolongation semble de moins en moins probable. A en croire les informations obtenues par Diario Gol, le Real Madrid se prépare à laisser également filer Raphaël Varane.

Un lien avec le dossier Mbappé

Et pour compenser ce départ de poids, Zinedine Zidane et Florentino Pérez ont les yeux rivés vers le PSG. Le média croit savoir que le Real Madrid est sur les traces de Marquinhos, encore buteur en demi-finale de la Ligue des Champions face à Manchester City mercredi soir. Longtemps pisté par le FC Barcelone par le passé, l’international brésilien est désormais une cible de premier ordre du Real Madrid au mercato. Le média précise que Florentino Pérez pourrait profiter de ses excellentes relations avec Nasser Al-Khelaïfi pour lâcher l’affaire dans le dossier Kylian Mbappé, à condition que le PSG ouvre la porte à un transfert de Marquinhos en contrepartie.

Du côté de Leonardo et de Mauricio Pochettino, on ne l’entendra certainement pas de cette oreille puisque les dirigeants sportifs du Paris SG ont la farouche intention de garder leur capitaine encore longtemps. Reste à voir si un potentiel échange entre Marquinhos et Raphaël Varane pourrait voir le jour, dans la mesure où le champion du monde français a souvent été cité comme un joueur ciblé par Paris. Problème : l’ancien Lensois n’a jamais exprimé une réelle volonté de revenir en Ligue 1 et souhaiterait davantage découvrir la Premier League, où Manchester United et Chelsea le courtisent.