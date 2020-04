PSG : Cavani s’en va, Paris veut se consoler avec Benzema

Dans : PSG.

Le PSG aura un véritable chantier devant lui à l’issue de la saison en ce qui concerne son secteur offensif avec le départ programmé de Cavani et l’incertitude liée à l’avenir d’Icardi.

Meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain, l’international uruguayen n’a reçu aucune proposition de prolongation de contrat de la part de Nasser Al-Khelaïfi. A ce jour, son départ semble inévitable d’autant que sa cote à travers le monde entier est phénoménale. Dans le même secteur de jeu, l’avenir de Mauro Icardi est très incertain. Auteur d’une bonne saison à Paris, où il est prêté avec option d’achat par l’Inter Milan, l’international argentin est plutôt favorable à un retour en Italie. Autant dire que pour le Paris Saint-Germain, il sera urgent de se renforcer en attaque lors du prochain mercato et en ce sens, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo apprécient grandement le profil de Karim Benzema selon Le 10 Sport.

Le média affirme que ces dernières semaines, le Paris Saint-Germain est entré en contact à plusieurs reprises avec l’entourage du buteur madrilène dans le but de connaître ses intentions. Malheureusement pour le PSG, l’espoir n’a pas demeuré bien longtemps dans ce dossier puisque Karim Benzema a immédiatement fermé la porte à un retour en France. La preuve que son avenir se situe en Espagne et nulle part ailleurs, un accord avec le Real Madrid portant sur une prolongation de contrat jusqu’en juin 2022 a été trouvé. Le Paris Saint-Germain peut donc oublier Karim Benzema et va continuer sa quête de la perle rare en attaque pour la saison prochaine, en attendant de connaître l’épilogue du feuilleton Mauro Icardi. Ces dernières semaines, très peu de noms ont filtré dans l’optique du prochain mercato afin de renforcer l’attaque parisienne. Le suspense est donc total pour les supporters du PSG, d’autant que tout dépendra également de l’avenir de Mbappé et de Neymar, lesquels sont toutefois partis pour rester un an de plus.