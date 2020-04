PSG : 70ME pour Icardi et un deal de choc avec la Juventus

Dans : PSG.

Le dossier Mauro Icardi agite l'Italie, l'avenir de l'attaquant argentin prêté par l'Inter au PSG étant au coeur d'une opération qui pourrait être spectaculaire avec la Juventus.

Wanda Nara s’est agacée ce week-end que Mauro Icardi, son mari, soit au cœur de multiples rumeurs pour la saison prochaine. Pour l’instant, on ne sait pas si Nasser Al-Khelaifi signera le chèque de 70ME de la clause mise par l’Inter pour céder son attaquant argentin. Mais ce lundi, la Gazzetta dello Sport avance une hypothèse qui semble prendre du volume de l’autre côté des Alpes, et c’est une opération compliquée, mais possible qui pourrait faire à la fois le bonheur du Paris Saint-Germain, de Mauro Icardi, de l’Inter…et de la Juventus. Le quotidien sportif italien affirme que le club du Piémont a toujours eu de l’intérêt pour Mauro Icardi, mais les dirigeants de la Juventus sont désormais prêts à discuter avec le PSG sur ce thème.

Pour s’offrir Mauro Icardi, la Vieille Dame envisage un plan assez simple sur le papier. Dans un premier temps, le Paris Saint-Germain lève l’option d’achat de 70ME auprès de l’Inter, puis les dirigeants du PSG et de la Juventus se mettent autour d’une table pour un échange entre l’attaquant argentin et deux joueurs de la Juventus que Leonardo souhaite, à savoir Miralem Pjanic et Alex Sandro. « Ce puzzle rendrait heureux tout le monde ou presque », explique la Gazzetta, qui voit là le moyen idéal pour les deux clubs de faire du business au moment même où les équipes doivent aborder le mercato de manière plus prudente sur le plan financier. Reste que les échanges sont devenus assez rares pour des opérations à ce niveau entre les clubs européens. Mais compte tenu de la période historique traversée actuellement par le football, tout semble désormais possible.