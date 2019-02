PSG : Neymar bloqué au mercato, Eden Hazard n'a plus qu'à prier

Dans : PSG, Liga, Premier League, Mercato.

Dans un entretien accordé à la chaîne RMC Sport, Eden Hazard a fait une révélation sur son avenir.

« Je sais ce que je vais faire. Je me suis décidé », a annoncé l’ailier sous contrat jusqu’en 2020 avec Chelsea. L’international belge a-t-il choisi de prolonger chez les Blues ? Ou va-t-il enfin rejoindre le Real Madrid ? Car Hazard l’a déjà dit et répété, il rêve de s’installer à la Maison Blanche. Et dans la mesure où les Merengue n’ont toujours pas remplacé Cristiano Ronaldo, parti l’été dernier à la Juventus Turin, on peut facilement imaginer l’ancien Lillois sous un maillot blanc la saison prochaine.

Seulement voilà, le rêve pourrait virer au cauchemar à cause de Neymar, prévient The Sun. Toujours déterminé à partir, du moins selon certains médias, le meneur de jeu du Paris Saint-Germain serait bien la priorité du Real. Autant dire que le club madrilène n’aurait pas les moyens de s’offrir ces deux stars. Rien de très rassurant pour le Diable Rouge, qui pourra toujours se consoler en se disant que le PSG ne lâchera pas Neymar aussi facilement.