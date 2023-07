OL ‍: Toko-Ekambi en Turquie, c'est imminent

Dans : OL.

L'OL vit un début de mercato intense et peu rassurant pour ses fans et observateurs. Sous le coup de sanctions de la part de la DNCG, les Gones espèrent réaliser des ventes dans les prochaines heures.

Depuis quelques saisons maintenant, l'OL est très décevant sur la scène nationale, Ligue 1 comprise. Malgré de belles ambitions, les Gones ne parviennent plus à se qualifier pour la coupe d'Europe. Du coup, ce sont des finances dans le rouge et des mercatos décevants. Cet été, l'OL va devoir faire des choix forts, avec notamment des grosses ventes à venir. Castello Lukeba, Romain Faivre voire Rayan Cherki pourraient quitter le navire. Et ils pourraient être accompagnés prochainement d'un indésirable : Karl Toko Ekambi. Prêté au Stade Rennais en fin de saison dernière, le Camerounais ne fait plus partie des plans lyonnais.

Toko-Ekambi voit le bout du tunnel

En fin de contrat en juin 2024, Karl Toko-Ekambi a quelques propositions intéressantes pour la suite de sa carrière. La Turquie fait partie des destinations plus que possibles pour l'ancien joueur de Villarreal. Selon les informations de Foot Mercato, Fenerbahçe pousse pour recruter Karl Toko Ekambi. Le club vient d'annoncer la venue d'Alexander Djiku et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Des échanges ont apparement eu lieu ces dernières heures entre toutes les parties. Mais Fenerbahçe n'est pas le seul club de Turquie intéressé puisque c'est aussi le cas de Besiktas. Reste à savoir comment se finaliserait un futur deal. En effet, KTE pourrait être libéré de sa dernière année de contrat afin de soulager les finances de l'OL. A moins que l'OL n'y trouve aussi son compte en cas de belle proposition. Désireux de ne plus continuer dans le Rhône, Toko-Ekambi n'est en tout cas plus très loin de trouver son bonheur.