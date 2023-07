Un an de galère, la DNCG a déjà détruit l'OL

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Le mercato estival de l’OL est plus complexe que prévu avec les restrictions imposées par la DNCG devant le manque de garanties financières présentées par le nouveau propriétaire du club John Textor.

Malgré les restrictions imposées par la DNCG, qui encadre la masse salariale de l’Olympique Lyonnais ainsi que les indemnités de transferts du club rhodanien, deux arrivées ont déjà été officialisées. Clinton Mata a été recruté en provenance du FC Bruges tandis que Skelly Alvero, transfuge du FC Sochaux, est venu renforcer le milieu de terrain. La troisième recrue du mercato estival devait être Renato Tapia, pour qui un accord avait été trouvé avec le Celta Vigo sur les bases d’un transfert estimé à 5 millions d’euros.

Mais la DNCG a mis ce recrutement en stand-by dans l’attente de plusieurs ventes de la part de l’OL. Celle de Romain Faivre vers Bournemouth pour 16 millions d’euros va donner un peu d’air aux Gones mais John Textor restera très surveillé par le gendarme financier du football français. Sur l’antenne de RMC, Florent Gautreau a réagi au début de mercato estival des Gones et s’il estime que les restrictions de la DNCG vont imposer à l’OL un professionnalisme hors pair sur le recrutement, ce qui peut être positif malgré tout, il pense tout de même qu’il sera difficile pour Lyon d’avoir un effectif compétitif pour lutter avec l’OM, le PSG et les autres candidats à l’Europe. Une nouvelle saison de transition se profile donc à Lyon selon le journaliste de RMC.

Un mercato low cost à l'OL ?

« Il y a une logique à ce que la DNCG bloque le transfert de Renato Tapia, on sait que l’OL doit vendre. Ce n’est pas forcément grave dans le sens où on sait depuis longtemps que Lyon est dans l’obligation de vendre des joueurs et à ce titre, le cas de Lukeba est important. C’est assez logique que la balance soit insuffisante du côté des ventes. Lyon part sur une voire deux saisons de transition, c’est la réalité des choses » a estimé le journaliste sur l’antenne de RMC avant de conclure.

« La saison à venir, avec les ventes que tu es obligé de faire, tu es forcément dans une saison de transition. C’est impossible pour l’OL de viser la Ligue des Champions, ils vont essayer de vendre et de faire des recrutements plus intelligents. Les contraintes de la DNCG peuvent te faire recruter mieux mais pour autant, tu n’auras pas une équipe capable d’être ultra performante en 2023-2024 » analyse Florent Gautreau, qui met les supporters en garde avant ce qui a de grandes chances d’être une nouvelle saison de transition. Tout pourrait également dépendre des ventes ou non de Lukeba, Cherki ou encore Barcola. De toute évidence, l’OL ne pourra pas nourrir les mêmes ambitions avec ou sans ces trois joueurs.