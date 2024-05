Lacazette porte l’OL à lui tout seul, c’est prouvé

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Auteur d'une seconde partie de saison à couper le souffle à Lyon, Alexandre Lacazette a fait honneur à sa réputation lundi sur la pelouse de Lille en inscrivant un nouveau but décisif en faveur de l’OL.

En difficulté en début de saison, Alexandre Lacazette a retrouvé son meilleur niveau sous les ordres de Pierre Sage, depuis la nomination de ce dernier en lieu et place de Fabio Grosso. Auteur de 17 buts en championnat, le capitaine de l’Olympique Lyonnais a encore été décisif lundi soir sur la pelouse de Lille, dans un match pourtant très mal engagé pour les Gones. A la réception d’un centre de Maitland-Niles, l’ancien attaquant de l’Equipe de France a fait preuve d’une adresse dont il est le seul à avoir le secret pour tromper la vigilance de Lucas Chevalier, d’un subtil plat du pied en demi-volée qui s’est logé dans la lucarne lilloise. Avec ce but de l’égalisation avant celui de la victoire inscrit par Baldé, le « général » Lacazette a une nouvelle fois prouvé qu’il était indispensable à cette équipe de l’OL.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Alex Lacazette (@lacazettealex)

L’impression est visuelle mais également très parlante en chiffres, comme le démontre Opta Jean. « Les 17 buts d’Alexandre Lacazette en Ligue 1 cette saison ont permis à Lyon de glaner 19 points, au moins 6 de plus que tout autre joueur pour son équipe. UNFP » écrit le statisticien, qui s’étonne lui aussi de l’absence d’Alexandre Lacazette parmi les nominés pour le titre de meilleur joueur aux trophées UNFP. L’absence du capitaine de l’OL avait soulevé il y a quelques jours une vive incompréhension dans le camp lyonnais, surtout lorsque l’on compare la saison de Lacazette à celle de Dembélé, auteur d’un seul but en Ligue 1 avec le PSG. Mais finalement, peu importe pour Lyon, qui préfère largement que l’attaquant de 32 ans brille et offre potentiellement une qualification en coupe d’Europe aux Gones, plutôt qu’il soit nominé pour cette distinction individuelle qui semble de toute façon promise à Kylian Mbappé.