OL ‍: Memphis Depay attendu à Lyon

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Ce week-end, le journal AS a dévoilé que Memphis Depay avait de fortes chances de quitter l’Atlético de Madrid lors du prochain mercato. Une information de nature à faire fantasmer les supporters de l’OL.

Joueur de l’Olympique Lyonnais de 2017 à 2021, Memphis Depay a marqué l’histoire récente des Gones en inscrivant 76 buts sous les couleurs du club rhodanien. Un bilan qui a logiquement permis à l’international néerlandais de laisser un excellent souvenir dans la capitale des Gaules, et ce n’est donc pas un hasard si le nom de Memphis Depay revient dans l’actualité de l’OL à quelques semaines du mercato estival. Et pour cause, le journal AS a dévoilé ce week-end que l’attaquant de 31 ans ne serait pas retenu par l’Atlético de Madrid et que les Colchoneros seront à l’écoute des offres pour se débarrasser de Memphis Depay. De quoi attirer les convoitises et notamment l’intérêt de l’OL, qui cherche à renforcer son effectif pour de nouveau viser les places européennes dès la saison prochaine.

Memphis Depay à l'OM, l’incroyable transfert de l’été ? https://t.co/e2U7ma0dIk — Foot01.com (@Foot01_com) April 23, 2024

Pour @SamuelAS, chroniqueur pour Les Réservistes, il ne fait aucun doute que l’international néerlandais ne doit pas hésiter une seconde à l’idée de signer son grand retour à Lyon. « Aucun club ne pourra lui donner plus d’amour pour la simple raison que Lyon c’est sa maison. Si l’OL veut revenir au top, l’équipe aura besoin de leaders, de folie, de caractère. Memphis, il est temps de rentrer chez toi, on t’attend patiemment » a lancé le chroniqueur sur son compte X. Selon lui, aucun club ne sera en mesure de donner autant d’amour à Memphis Depay que l’Olympique Lyonnais, raison pour laquelle le numéro 9 de l’Atlético de Madrid doit foncer sans hésiter chez les Gones. Reste maintenant à savoir si Memphis Depay fait partie des cibles prioritaires de David Friio et de John Textor dans l’optique du mercato à venir, car le secteur offensif de l’OL est déjà bien étoffé avec Alexandre Lacazette, Gift Orban, Malick Fofana, Ernest Nuamah, Saïd Benrahma ou encore Rayan Cherki.