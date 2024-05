JO 2024 ‍: La France supplie l'OL de libérer Lacazette

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Alexandre Lacazette fait désormais partie des priorités de Thierry Henry pour venir renforcer l’Equipe de France aux Jeux Olympiques. Mais dans ce dossier, c’est l’OL qui aura le dernier mot.

Il y a quelques semaines, les trois priorités de Thierry Henry pour les Jeux Olympiques étaient dévoilées. Olivier Giroud, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé étaient les premiers choix du sélectionneur des Bleuets parmi les potentiels jokers de plus de 23 ans. Depuis, la situation a évolué. Giroud va signer à Los Angeles et ne sera pas disponible pour les JO tandis que le Real a refusé de libérer Tchouaméni, Mendy et Camavinga et pourrait donc en faire de même avec Mbappé. Quant à Griezmann, l’incertitude plane encore sur la décision finale de l’Atlético de Madrid. Quoi qu’il en soit, le sélectionneur de l’Equipe de France olympique a été contraint de revoir ses plans et désormais, Alexandre Lacazette fait partie de ses priorités. Thierry Henry ne s’en est jamais caché, c’est en priorité son attaque qu’il veut renforcer avec des jokers, raison pour laquelle le meilleur buteur de l’Olympique Lyonnais est désormais dans son viseur selon des informations confirmées par Le Point.

OL : Tous contre Lacazette, il dénonce un scandale https://t.co/E8Xb0CpmCr — Foot01.com (@Foot01_com) May 3, 2024

« Sans Trophées UNFP et probablement sans Euro pour la fin de la saison, Alexandre Lacazette aura peut-être un lot de consolation à la clé cet été avec les Jeux olympiques. Si certains clubs sont difficiles à convaincre pour lâcher Griezmann, Mbappé et d'autres, le Lyonnais sera sans doute plus accessible. Thierry Henry apprécie son profil et pourrait le retenir parmi les trois joueurs âgés de 23 ans ou plus auxquels il aura droit dans sa sélection » indique le média, pour qui le capitaine de l’OL est désormais une cible de tout premier choix aux yeux de Thierry Henry. La question est maintenant de savoir si l’Olympique Lyonnais acceptera de libérer son meilleur joueur, ce qui aura pour conséquence une préparation tronquée pour lui dans l’optique de la saison 2024-2025 et une potentielle absence pour les premiers matchs de la saison en Ligue 1. La FFF a néanmoins espoir que Lacazette soit libéré, au même titre que Cherki, régulièrement appelé par Thierry Henry depuis sa nomination à la tête des Bleuets.