OL ‍: Vitor Roque, son agent tape du poing sur la table

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Faute de temps de jeu au FC Barcelone, Vitor Roque est cité comme une cible potentielle de l'Olympique Lyonnais au prochain mercato. Son agent n'est pas contre.

Dans le groupe, mais pas du tout utilisé par Xavi lors du déplacement du Barça samedi à Gérone, Vitor Roque commence à trouver le temps long. A 19 ans, l'attaquant brésilien estime qu'il mérite sa chance et que l'actuel entraîneur des Blaugrana ne lui fait pas réellement confiance. Alors, André Curry, l'agent de Vitor Roque est sorti de son silence et a brutalement mis les dirigeants barcelonais devant leurs responsabilités. Même s'il a signé un contrat jusqu'en 2031 avec le FC Barcelone, l'attaquant international brésilien n'envisage pas de continuer comme cela à cirer le banc et son représentant a fait savoir qu'un départ lors du prochain mercato était envisageable. Cité comme un possible renfort de l'Olympique Lyonnais l'été prochain, Vitor Roque est prêt à bouger et désormais tout le monde le sait.

Vitor Roque accepte l'idée de quitter le Barça

S'exprimant sur la radio barcelonaise RAC1, l'agent de Vitor Roque estime que la plaisanterie a assez duré et que Xavi et les dirigeants du FC Barcelone doivent se décider concernant l'avenir du jeune attaquant. « Si Barcelone ne donne pas sa chance à Vitor, nous devrons malheureusement parler avec le club pour trouver une solution. Un prêt pour un jeune garçon, c'est nuisible pour sa carrière, car il va dans un club où il ne restera pas et n'a aucun intérêt à le faire jouer. C'est très dangereux pour la carrière de ce garçon. Le mieux est de rester au Barça, mais s'il ne peut pas rester, nous travaillerons pour qu'il parte définitivement. Le club, l'entraîneur ou je ne sais pas ce qui se passe en interne, mais il faudra trouver une solution », prévient André Cury, qui révèle avoir rencontré Deco, le directeur sportif du Barça, sur ce sujet. John Textor peut éventuellement préparer une offre, on ne sait jamais.