Lille a peur, l’OL est redevenu un monstre de Ligue 1

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Après son incroyable remontée au classement, l’Olympique Lyonnais a changé de statut aux yeux de ses adversaires. Les Gones inspirent beaucoup plus de crainte, notamment chez le LOSC de Paulo Fonseca, leur futur adversaire lundi soir.

Le temps où l’Olympique Lyonnais s’enfonçait dans la zone rouge semble désormais lointain. Après une excellente deuxième partie de saison, le club rhodanien s’est offert une entrée dans la course aux places européennes. Autant dire que les hommes de Pierre Sage ne sont plus perçus de la même manière en Ligue 1. Leurs adversaires ne se préparent plus à affronter une équipe en plein doute, mais plutôt l’une des meilleures formations de l’élite. C’est effectivement l’avis de l’entraîneur du LOSC Paulo Fonseca avant leur confrontation lundi.

Fonseca voit l'OL tout en haut

« Ce n’est pas une surprise de voir Lyon à ce niveau, a commenté le Portugais devant les médias. Après le PSG, ils ont une équipe qui est la meilleure du championnat. Ils ont fait un grand investissement en janvier aussi et ils ont beaucoup progressé avec Pierre Sage, c’est très fort ce qu’ils ont fait après l’arrivée de ce nouvel entraîneur. Lundi, nous aurons l’un des matchs les plus difficiles que nous pouvons avoir en cette fin de saison. Ce sera un match très difficile face à une équipe en très bonne forme. »

Le LOSC a remporté 4 de ses 5 derniers matchs de Ligue . Il s’agit du co-meilleur total sur les 5 dernières journées avec Monaco.



Paulo Fonseca a donc abordé cette rencontre avec un plan précis. « On prépare toujours, pour tous les matchs, un plan spécifique. Pour jouer contre Lyon, nous avons également créé un plan spécifique que nous avons travaillé cette semaine. La qualité individuelle des joueurs de Lyon est magnifique. Il faut faire attention à cela. Dans les trente derniers mètres, ils sont l’équipe la plus forte. Ils sont également bons dans les transitions, peut-être la plus forte équipe de France », a prévenu le coach de Lille, à la lutte pour une qualification en Ligue des Champions.