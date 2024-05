Emre Gökay volé par l'OL à Lille sur le gong ‍?

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Désireux de ne pas rater les meilleurs jeunes à fort potentiel, l’OL a manifesté son intérêt pour Emre Gökay, l’ailier de turc de 18 ans qui évolue à Sivasspor. Un joueur sur lequel Lille est également bouillant.

Après la renversante victoire de l’OL à Lille lundi soir, les deux clubs vont prochainement se retrouver pour une nouvelle bataille, mais cela concerne cette fois le marché des transferts. Chez les Gones comme du côté des Dogues, on court après les joueurs les plus prometteurs d’Europe avec l’espoir de les recruter avant qu’ils explosent aux yeux du grand public et qu’ils deviennent inaccessibles financièrement. Au mercato hivernal, l'Olympique Lyonnais a pleinement assumé cette stratégie, notamment en misant 17 millions d’euros sur Malick Fofana.

💥💥💥 ÖZEL HABER:



Lille, 18 yaşındaki wonderkid Emre Gökay için Sivasspor’a €2,5M resmi teklif yaptı. #Mercato



• Lyon ve Leverkusen de birçok kez scout gönderdi. #LOSCOL



• Emre, çocukluğundan beri sıkı bir Fenerbahçe taraftarı ama henüz bir teklif yapılmadı. pic.twitter.com/l1jnI5iNKF — As Marca (@asmarcatr) May 6, 2024

L’été prochain, John Textor et David Friio seront dans le même état d’esprit et l’une de leurs nouvelles cibles se nomme Emre Gökay, l’ailier droit de 18 ans qui évolue à Sivasspor, où il a marqué 3 buts depuis le début de la saison. International turc des U18, le natif de Kayseri fait l’objet d’une intense bataille entre Lyon et Lille, selon les informations du média turc As Marca. A en croire les derniers échos, le LOSC a une légère longueur d’avance puisque le club présidé par Olivier Létang a déjà transmis une proposition estimée à 2,5 millions d’euros pour celui qui est considéré comme un véritable « prodige » en Turquie.

Emre Gökay suivi par Lille, Lyon et Leverkusen

Mais l’Olympique Lyonnais n’a pas l’intention de se laisser faire et pourrait rapidement réagir puisque les Gones ont envoyé des recruteurs à plusieurs reprises lors des matchs de Sivasspor, principalement pour Emre Gökay. Attention tout de même pour Lille et l’O, il faudra se méfier de la rude concurrence qui pourrait rapidement débarquer dans ce dossier, notamment celle du Bayer Leverkusen. Le nouveau champion d’Allemagne n’en est pas au stade des négociations, mais a également supervisé le joueur a quelques reprises. De son côté, Emre Gökay verrait d’un bon œil de poursuivre sa carrière en Turquie avant de rejoindre le top 5 européen et rêve de Fenerbahçe, son club de cœur mais pour l’instant, aucun offre n’a été transmise par le Fener, qui reste toutefois attentif à la situation du jeune espoir turc.