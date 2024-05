Il rate et s’énerve, l’OL a trouvé son boulet

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Même si la victoire est au bout, tout n'a pas été parfait pour l'OL à Lille. Chez les titulaires, un joueur a été pointé du doigt pour son rendement décevant, et même l'agacement qui en a découlé.

Grâce à son mercato très axé sur le potentiel offensif, l’OL trouve toujours des solutions à ses problèmes. Son banc de touche désormais beaucoup plus copieux permet souvent à Pierre Sage de rebondir quand les choses ne vont pas bien, et Lyon s’est fait une spécialité de remonter des scores pour aller chercher des points. Ce fut encore le cas ce lundi à Lille, avec une défaite qui se dessinait à deux reprises avant une folle fin de match et un succès 4-3 qui permet de toujours croire en l’Europe par le biais du championnat. Mais forcément, tout n’a pas été parfait et chez les titulaires, le rendement de certains a été irrégulier. C’est le cas d’Ernest Nuamah, pointé du doigt dans les colonnes du Progrès et qui hérite de la pire note de son équipe avec un 3/10. Le coté prévisible de ses dribbles commence à sérieusement agacer, en plus de ses pertes de balle et de ses centres imprécis. En plus de cela, le Ghanéen a légèrement perdu ses nerfs, étant averti pour un gros tacle avant d’être sorti. La réussite de son remplaçant, Mama Baldé, contraste forcément et Ernest Nuamah récoltait aussi de vives critiques sur les réseaux sociaux.

Nuamah sera bien à l'OL l'an prochain

On vous laisse avec ces beaux sourires 😁



A demain les Gones 🔴🔵#LOSCOL | 📸 @DamienLGphoto pic.twitter.com/xYaAqd8wYU — Olympique Lyonnais (@OL) May 6, 2024

John Textor s’est vu ainsi être légèrement interpellé sur les réseaux sociaux pour lui demander si son deal avec Molenbeek pour récupérer Ernest Nuamah de manière définitive après son prêt pouvait être annulé. Ce n’est bien évidemment pas le cas et l’OL va avoir son ailier ghanéen la saison prochaine dans son effectif, mais les supporters rêvent de le voir enfin enchainer les prestations solides, ou alors avoir un sérieux concurrent à son poste pour qu’il hausse encore son niveau. Malgré sa prestation décevante, Nuamah peut profiter d’une certaine mansuétude, tant que Lyon arrive à enchaîner les victoires, les ratés individuels ont cette possibilité de passer légèrement au second plan.