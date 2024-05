OL ‍: Sept joueurs au placard avec un terrible bilan

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Au moment de prendre les commandes d'un Olympique Lyonnais en très fâcheuse posture au classement de Ligue 1, Pierre Sage a fait des choix. Et ils ont été judicieux, même si cela a forcément impacté des joueurs.

Actuellement la vie est belle du côté du Groupama Stadium. Avant le match de ce lundi soir à Lille en Ligue 1, le maintien n’est pas du tout un sujet de préoccupation, et c’est désormais l’Europe qui est au cœur des discussions. Que ce soit par le Championnat ou par cette fameuse finale de la Coupe de France face au PSG…qui se jouera à Lille, l’Olympique Lyonnais peut espérer jouer une compétition continentale la saison prochaine. Pour réussir ce pari totalement dingue, Pierre Sage, qui fêtait dimanche ses 45 ans, n’a pas hésité à faire des choix. Et sous ses aspects bonhommes, l’entraîneur de l’OL n’a pas hésité à mettre de côté des joueurs, y compris arrivés lors du mercato fait par John Textor et la cellule recrutement de Lyon. Vincent Duluc a dénombré sept footballeurs lyonnais qui ont clairement été mis de côté par Pierre Sage et dont le temps de jeu est devenu ridiculement faible.

7 joueurs, 16 minutes de temps de jeu

Notre entraineur Pierre Sage fête ses 45 ans ce dimanche ! 🦁🔴🔵



𝗝𝗼𝘆𝗲𝘂𝘅 𝗮𝗻𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮𝗶𝗿𝗲 𝗰𝗼𝗮𝗰𝗵 ! 🥳🎂 pic.twitter.com/UpZy7wAsIE — Olympique Lyonnais (@OL) May 5, 2024

Les sept joueurs concernés par ces choix sportifs et tactiques décidés par Pierre Sage sont Dejan Lovren, Saël Kumbedi, Sinaly Diomandé, Paul Akouokou, Mahamadou Diawara, Adryelson et Johann Lepenant. Une statistique témoigne de ce désamour, puisque les sept footballeurs lyonnais en question n’ont joué que 16 minutes depuis le 1ᵉʳ février, au lendemain de la fin du mercato d’hiver. Du côté de l'Olympique Lyonnais, on ne veut surtout pas stigmatiser les joueurs en question, l'entraîneur rappelant que la totalité de son effectif donnait le maximum à l'entraînement et avait un comportement très professionnel malgré ce manque de temps de jeu. Cependant, il est évident qu'en fin de saison, à l'heure des bilans, Pierre Sage devra faire des choix et que les joueurs concernés n'auront aucun mal à comprendre que leur avenir n'est probablement plus à Lyon. Le mercato estival 2024 s'annonce encore agité du côté de la capitale des Gaules.