OL ‍: Le plan de Textor qui fait trembler tout Lyon

Par Guillaume Conte

John Textor a tous les pouvoirs à l'OL, et ses actions pour cet été seront scrutés. Pour le moment, ses déclarations inquiètent énormément les suiveurs du club rhodanien.

Nouveau patron de l’Olympique Lyonnais depuis cet hiver, John Textor est désormais seul aux commandes maintenant qu’il a montré la porte de sortie à Jean-Michel Aulas. Autant dire que l’homme d’affaire américain sera attendu au tournant cet été, à l’occasion d’un mercato qui doit pouvoir renforcer l’OL afin d’enfin être capable de lutter pour les places européennes, à défaut de viser ouvertement le titre ou même le podium. Pour le moment, cela commence doucement avec quelques rares pistes et un responsable du recrutement ou un directeur sportif qui n’est pas encore nommé.

L'OL, le plan B dans Eagle Football

John Textor a décidé de prendre son temps alors que le mercato a ouvert ses portes. En revanche, il y a un club de la galaxie Textor, nommée Eagle Football, où cela bouge, c’est Botafogo, qui a de grandes ambitions au Brésil et en Amérique du Sud, et caracole en tête du championnat brésilien. Et ce n’est peut être pas un hasard vu de Lyon, puisque le club de Rio de Janeiro apparait pour l’heure comme une priorité pour Textor, et la tête de gondole de son « empire ». C’est en tout cas clairement le sentiment de Nicolas Puydebois, pour qui il y a tout de même des informations inquiétantes en ce sens, et notamment la déclaration de l’Américain à Globo récemment.

« Nous envisageons d’utiliser Lyon pour aider Botafogo, pour recruter des joueurs d’Amérique du Sud qui joueront à Botafogo en premier. Ils seront achetés par Lyon, mais passeront par Botafogo. Cela pourrait être un prêt ou un achat collaboratif avec les clubs qui partagent les droits », a notamment lancé l’investisseur. Une déclaration qui a fait bondir l’ancien gardien de but de l’OL Nicolas Puydebois.

« C’est l’OL qui va acheter des joueurs pour le bénéfice d’un autre club. Le fonctionnement, c’est l’OL investit du capital et de l’argent, et ensuite cela va dépendre des performances. J’espère qu’il ne se servira pas de l’OL pour renforcer Botafogo avec les fonds lyonnais. Textor est très sensible à ce que les supporters brésiliens peuvent mettre sur les réseaux. J’ai l’impression que moi aussi le club qui le fait le plus vibrer c’est plutôt Botafogo, et qu’il se sert de ces clubs européens pour plutôt favoriser Botafogo. Cela reste une impression, mais ces nouvelles méthodes interrogent » a livré le consultant d’Olympique et Lyonnais, pour qui il y a tout de même une grosse crainte de voir Lyon passer au second plan dans la galaxie Textor et ses nombreux clubs.