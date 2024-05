L’OL cible le Jake O’Brien suédois

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

La cellule de recrutement de l'Olympique Lyonnais cherche sa prochaine pépite, et a trouvé un défenseur suédois qui pourrait représenter un nouveau pari à la Jake O'Brien. Ce dont les supporters ne se plaindront pas.

Pointé du doigt pour ses grosses dépenses au mercato afin de redresser la barre sportivement, l’Olympique Lyonnais a en effet mis beaucoup d’argent sur la balance pour se renforcer, réalisant quelques solides investissements et faisant également grimper largement sa masse salariale. Malgré tout, cela n’empêche pas l’OL d’avoir réalisé un coup de maitre avec un joueur insoupçonné, puisque Jake O’Brien, que Laurent Blanc ne voulait même pas regarder, a progressivement gagné sa place au point d’être désormais un titulaire indiscutable, et même un buteur régulier. L’Irlandais adore sa vie à Lyon et compte bien y rester sur le long terme, surtout que cela lui a permis d’être convoqué avec la sélection au Trèfle. Pour un joueur acheté un million d’euros, l’opération financière est parfaite.

Un transfert au-delà du million d'euros

💯 Bilan de l'OL lorsque Alexandre Lacazette a été buteur en compétition officielle : 100 victoires, 14 nuls et 25 défaites 🔴🔵



Découvrez les statistiques autour de cette rencontre #LOSCOL 👇 — Olympique Lyonnais (@OL) May 5, 2024

L’OL a désormais bien l’intention de tenter un nouveau coup de ce genre, mais en Suède. En effet, le journal de Göteborg, Goteborgs-Posten, affirme que les recruteurs lyonnais ont ciblé Anes Cardaklija. Il s’agit d’un grand défenseur central, culminant à 1,94 m, et qui a fait ses premières apparitions au sein du promu en D1 suédoise, le GAIS. Cela lui a même valu ses premiers galons en équipe de Suède U19, et l’attirance de quelques clubs européens. Dont l’OL, qui réfléchit à faire une offre pour récupérer très tôt Anes Cardaklija, alors que des clubs allemands sont sur les rangs. Cela se passera certainement un peu au-dessus du million d’euros, la somme qu’espère toucher le club scandinave pour laisser partir sa pépite défensive.