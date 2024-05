L'OL a un coup de cœur en Arabie Saoudite

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Lyon est décidément très attentif au marché turc. Après la révélation de la piste Emre Gökay, c’est désormais Berat Özdemir, actuellement prêté par Al-Ettifaq à Trabzonspor, qui est cité comme une cible de l’OL.

Le prochain mercato sera agité à l’Olympique Lyonnais, dont les dirigeants ont la ferme intention de poursuivre le travail entamé en janvier dernier. Six mois après avoir investi près de 60 millions d’euros pour recruter Lucas Perri, Adryelson, Mangala, Matic, Benrahma, Fofana et Orban, l’état-major rhodanien souhaite poursuivre dans cette voie en renforçant l’effectif à la disposition de Pierre Sage. L’idée est toujours de parfaitement doser entre les joueurs expérimentés, nécessaires pour viser le haut du tableau en Ligue 1, et des joueurs plus jeunes à développer et potentiellement à revendre pour permettre au club de réaliser des plus-values intéressantes sur le plan financier. En début de semaine, la piste Emre Gökay était révélée, même si l’OL est confronté à la rude concurrence de Lille et du Bayer Leverkusen pour ce joueur de Sivasspor.

Ce mercredi, c’est un autre joueur turc qui est cité comme une potentielle cible de l’Olympique Lyonnais à l’approche du mercato estival. Selon les informations relayées sur X par le compte ScouTurk, Berat Özdemir est lui aussi dans le viseur des Gones. Actuellement prêté par le club saoudien d’Al-Ettifaq à Trabzonspor, le milieu défensif turc de 25 ans réalise une saison pleine en Süper Lig avec 30 apparitions. Là encore, l’OL n’est pas le seul club cité puisque le profil du joueur plairait également à Galatasaray. Sa valeur marchande serait située quant à elle aux alentours des 6 millions d’euros, mais tout dépendra des exigences du club saoudien d’Al-Ettifaq, qui souhaite à priori se débarrasser de son joueur afin de libérer une place de joueur européen dans l’optique du mercato, où les clubs d’Arabie Saoudite devraient une nouvelle fois faire de grandes folies. Reste maintenant à voir si cette piste se confirmera dans les semaines à venir pour Lyon, ou si les médias turcs se servent du club présidé par John Textor pour faire monter les enchères au sujet de Berat Özdemir.