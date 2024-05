Malgré Adryelson, l’OL retente le coup au mercato

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Bien engagé dans la course aux places européennes, l’Olympique Lyonnais devra bâtir un groupe étoffé en cas de qualification. Le club rhodanien envisage de renforcer son arrière-garde et s’intéresse à un nouveau défenseur central brésilien après l’arrivée d’Adryelson cet hiver.

Très actif pendant le dernier mercato hivernal, l’Olympique Lyonnais pourrait encore animer la prochaine période des transferts. Le club dirigé par John Textor alimente déjà des rumeurs concernant de potentielles recrues brésiliennes. Pendant qu’il se tient à l’affût pour l’attaquant du FC Barcelone Vitor Roque, le propriétaire du Groupama Stadium fait également partie des courtisans de Gabriel Pereira, nous apprend Tuttomercatoweb.

OL : Vitor Roque, son agent tape du poing sur la table https://t.co/gNMT3hiuDK — Foot01.com (@Foot01_com) May 6, 2024

Le défenseur central de Gil Vicente, qui vient de fêter ses 24 ans mardi, est décrit comme l’une des références à son poste dans le championnat portugais. Ses performances avaient déjà attiré l’attention plus tôt dans la saison. En janvier dernier, Leicester City était passé proche d’obtenir sa signature. Le pensionnaire de Championship (D2 anglaise) avait trouvé un accord avec Gil Vicente pour un prêt avec obligation d’achat à 5 millions d’euros en cas de montée en Premier League. Mais le deal avait finalement capoté, le club portugais refusant de s’affaiblir en pleine lutte pour son maintien.

De la concurrence pour l'OL

Quelques mois plus tard, les Foxes, qui ont acté leur retour dans l’élite, pourraient revenir à la charge. Et toujours d’après la source italienne, l’Udinese est également intéressé en cas de maintien en Serie A. Tout comme Benfica et le Sporting Braga au Portugal. Autant dire que l’Olympique Lyonnais aura affaire à une rude concurrence pour Gabriel Pereira, sous contrat jusqu’en juin 2026, et dont la valeur serait estimée à 6-7 millions d’euros. Le montant n’a pas l’air de refroidir la direction rhodanienne malgré les difficultés d’adaptation de son défenseur central brésilien Adryelson, totalement absent des plans du coach Pierre Sage depuis février dernier.