OL ‍: Saïd Benrahma ‍: « ‍Je ne vais pas vous mentir… ‍»

Par Guillaume Conte

Tout réussit à l'Olympique Lyonnais en cette deuxième partie de saison, et Saïd Benraham ne boude pas son plaisir, lui qui a fait oublier son mauvais match contre Lille par un but et une victoire au bout.

L’Olympique Lyonnais a le vent en poupe en cette fin de saison, et espère que cela va continuer en championnat comme en Coupe de France, avec la finale à venir contre le PSG. Mais pour le moment, l’équipe de Pierre Sage engrange les points et continue de bluffer avec des matchs aux scénarios incroyables. Comme la dernière victoire à Lille, où l’OL avait deux buts de retard avant de recoller au score, et d’être de nouveau mené 3-2 dans les derniers instants pour finalement s’imposer 4-3. Un match au cours duquel Saïd Benrahma a eu sa part avec un but splendide, même si cela ne cache pas un rendement décevant. L’international algérien a fait le point pour Le Progrès sur cette rencontre, et a reconnu sans problème qu’il n’avait pas été au niveau espéré, même si la victoire finale aidait à faire oublier le problème.

Un but qui compte... pour ses stats

« Non mais sur ce match, j’ai joué avec mon pied gauche (rires), c’était un peu lourd, dur, on va dire ça comme ça. Ce n’est pas que je n’étais pas à 100 %, c’est que c’était dur sur le terrain. J’ai marqué, on a gagné à la fin, mais dans le contenu de mon match, je ne vais pas vous mentir, ni à moi-même, je n’ai pas été satisfait de moi, Mais voilà, disons que mon but est dans les stats », a reconnu le Fennec, qui va désormais se concentrer sur les prochaines échéances, et une possible qualification en Coupe d’Europe. Un avenir qui le concerne directement, puisqu’il devrait rester à l’OL en voyant son option d’achat être levée en fin de saison. En tout cas, le joueur prêté par West Ham est désormais focalisé sur ces gros objectifs de fin de saison.

« La finale ? On est obligé d’y penser. C’est une finale. Elle peut nous permettre aussi d’aller directement en Coupe d’Europe. Elle va se jouer à Lille, où l’on aura eu ce bon souvenir. Dans tous les cas, on se prépare bien », a expliqué l’ailier lyonnais, persuadé que l’OL peut terminer une saison folle si mal partie, et qui peut se conclure de manière incroyable.