OL ‍: Les stats folles de Mama Baldé contre Lille

Par Claude Dautel

Entré à la 80e minute du match OL-LOSC à la place d'Ernest Nuamah, Mama Baldé a fait basculer la rencontre de manière surréaliste.

En décidant de faire entrer en jeu l'ancien attaquant de Troyes à dix minutes de la fin contre Lille, alors que l'Olympique Lyonnais était encore mené 2-1, Pierre Sage a clairement réalisé un coup de génie. Car deux minutes plus tard, Mama Baldé délivrait une passe décisive sur le but égalisateur de Fofana (2-2, 82e) et dans le temps additionnel, c'est lui qui donnait la victoire à l'OL en foudroyant Chevalier (3-4, 90e+2). Le site Data OL a révélé les statistiques de l'attaquant international bissau-guinéen de 28 ans et elles sont dingues.

En 18 minutes de jeu, Mama Baldé a délivré 100% de passes réussies (5/5), 2 passes clés, 1 passe décisive, 1 tir, il a marqué 1 but et remporté 67% de duels avec 1 dribble tenté et réussi. Et tout cela a contribué à permettre à Lyon de gagner un succès très précieux dans la course à une place européenne. De quoi relancer celui qui avait été sévèrement critiqués depuis sa signature à l'OL en août 2023.