L'OL pousse cette légende vers la sortie, son rêve se brise

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Malgré sa volonté de battre tous les records de longévité sous le maillot de l’Olympique Lyonnais, Anthony Lopes va probablement être privé de ses derniers rêves de gardien en étant poussé dehors lors du prochain mercato estival…

Ce lundi, à l’occasion de la 32e journée de Ligue 1 face au LOSC, Anthony Lopes disputera son 487e match sous le maillot de l’OL. Le week-end dernier lors de la victoire de Lyon contre Monaco, le gardien de 33 ans a même dépassé la barre des 500 matchs chez les professionnels depuis ses débuts lors de la saison 2012-2013. Comptant aussi 14 sélections avec l’équipe nationale du Portugal, Lopes continue d’écrire les livres d’histoire, notamment chez les Gones. Mais pour combien de temps encore ? Probablement quelques semaines à peine… Arrivé à l’OL à 10 ans après avoir fait ses classes à Saint-Genis Laval, le natif de Givors rêvait de titiller les records des quatre joueurs les plus capés de l’histoire de l’OL, comme les deux gardiens Yves Chauveau (490 matchs) et Grégory Coupet (519). Mais Lopes pourrait finalement rester bloqué à la cinquième place, bien malgré lui.

Départ prévu l’été prochain pour Lopes

Fan de l’OL depuis tout petit, sachant qu’il a côtoyé le kop des Bad Gones dans sa jeunesse, Lopes a effectivement de grandes chances de partir dès le prochain mercato d’été, d’après Le Progrès. « La tendance serait plutôt à un départ à un an de la fin de son contrat, car une nouvelle concurrence forte s’est imposée avec l’arrivée de Lucas Perri l’hiver dernier, incarnant la relève, plus moderne, dans l’esprit des dirigeants », peut-on lire sur le site du quotidien régional. Ce n’est sans doute pas comme cela, avec un départ par la petite porte pour laisser place à un meilleur gardien que lui, que Lopes avait imaginé son départ de Lyon. Mais il pourrait en être ainsi. Avant de penser à la suite, si le portier de 33 ans a encore envie de poursuivre sa carrière ailleurs qu’à l’OL, Lopes donnera en tout cas son maximum jusqu’à la fin de la saison.

Perri va gâcher la fin de l’histoire de Lopes à Lyon

Remis en cause en première partie de saison, quand les résultats de Lyon étaient catastrophiques, Lopes a bien redressé la barre en 2024. Mais pas suffisamment pour rester devant Perri dans la future hiérarchie de Pierre Sage. Bousculé par son rival brésilien, qui a montré de belles choses lors du joli parcours en Coupe de France, que ce soit contre Lille, Strasbourg ou Valenciennes, le Portugais pourrait toutefois finir son aventure avec son club de coeur en beauté. Car après avoir disputé les trois derniers matchs de la saison en L1, il pourrait aussi boucler la boucle en jouant la finale de la Coupe de France face au PSG et partir l’esprit tranquille, comme avait pu le faire Grégory Coupet dans les mêmes circonstances en 2008. Si le symbole serait beau, Lopes a malgré tout plus de chances de finir son aventure lyonnaise sur le banc et en restant bloqué juste derrière Chauveau dans l’historique des joueurs les plus capés de l’histoire de l’OL. Mais en cas de victoire, Lopes quitterait son club avec un trophée, celui qu’il attend depuis plus de dix ans et le début de sa carrière…