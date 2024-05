OL ‍: Pierre Sage interpelle John Textor, il a envie de savoir ‍!

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Victorieux dans un match fou à Lille lundi soir (4-3), l’OL est plus que jamais en course pour accrocher une qualification européenne, ce qui serait un incroyable exploit pour l’équipe dirigée par Pierre Sage.

Depuis la nomination de Pierre Sage à la tête de l’Olympique Lyonnais en lieu et place de Fabio Grosso, la remontée du club rhodanien est spectaculaire. Les coéquipiers d’Alexandre Lacazette enchaînent les victoires, au point de se retrouver virtuellement septièmes de Ligue 1 en attendant les matchs en retard de la 32e journée du championnat, Nice-PSG et Reims-OM. A n’en pas douter, le mercato hivernal réalisé par John Textor et David Friio, avec près de 60 millions d’euros investis, a fait le plus grand bien car des joueurs de grande qualité sont arrivés tels que Matic, Benrahma ou encore Fofana. Mais au-delà des joueurs, le travail de Pierre Sage est à souligner et à mettre en avant. Malgré tout, rien ne dit pour l’instant que le technicien de 44 ans sera toujours l’entraîneur de l’OL la saison prochaine.

L1 : L'OL arrache un nouveau succès fou à Lille https://t.co/BednllYwgK — Foot01.com (@Foot01_com) May 6, 2024

Et pour cause, son contrat se termine en juin prochain et à cette heure, aucune prolongation n’a été signée. Au micro de Prime Video après le succès probant sur la pelouse de Lille, Pierre Sage a évoqué son avenir et a clairement fait savoir à sa direction qu’il souhaitait prolonger son travail dans la capitale des Gaules. La décision appartient désormais à David Friio et à John Textor, alors que le nom de Bruno Lage a encore été évoqué très récemment. « Pour l’instant, on n’a pas du tout parlé de ça. On reste très concentrés sur ce qu’on a à faire au quotidien. Je pense que les dirigeants sont dans la même logique. Moi de toute façon je ne provoquerai rien, je suis là pour faire le job au quotidien. La décision leur appartient. J’ai déjà émis le souhait de continuer » a indiqué Pierre Sage au micro du diffuseur de la Ligue 1 avant de conclure.

Pierre Sage veut continuer à l'OL la saison prochaine

« Après je le dis déjà, j’espère que ça ne remettra pas en cause leur position, il est possible que je ne porte pas de costume (rires). On a un quotidien tellement palpitant, excitant et prenant… Je suis vraiment dans cet état d’esprit. Certains dans le staff auraient peut-être davantage besoin d’être sécurisés car tout le monde a envie de travailler et qui plus est pour ce club. Mais moi, je ne mettrais jamais la pression là-dessus. Ce qui m’importe, c’est d’avoir des arguments. Et pour en avoir, il faut bien jouer, gagner des matchs, et après on peut discuter » a lancé Pierre Sage, qui ne veut pas mettre la pression à sa direction, ni lui fixer un ultimatum. Mais qui exprime tout de même publiquement son souhait de continuer, tout en sachant que la majorité des supporters le soutient. Les yeux sont maintenant rivés vers l’état-major de l’OL, mais la direction rhodanienne a-t-elle vraiment un autre choix que celui de prolonger Pierre Sage au vu de la dynamique de l’équipe ?