30 offres pour Vitor Roque, l’OL abandonne

Par Mehdi Lunay

Arrivé en janvier au Barça, Vitor Roque a un temps de jeu limité en Catalogne. L'attaquant brésilien étudie l'option d'un prêt avec son agent et l'OL est déjà candidat pour l'accueillir. Mais, la concurrence européenne est plus que fournie.

A 19 ans, Vitor Roque est l'un des joueurs brésiliens les plus convoités de sa génération. Ce n'est pas pour rien que le FC Barcelone a mis 40 millions d'euros sur la table pour l'attirer en janvier dernier. Cependant, Xavi ne l'utilise pas beaucoup depuis son arrivée. Roque n'a pas encore pris totalement ses marques en Liga. Il a inscrit 2 buts en 11 apparitions dans le championnat espagnol tout de même. Cependant, il est naturellement frustré de sa situation et la direction catalane lui propose déjà d'envisager un prêt la saison prochaine pour progresser plus vite. Réticent au départ, Roque pourrait changer d'avis. C'est en tout cas le souhait de son agent. Tout bénéfice pour l'OL qui veut récupérer la jeune pépite au plus vite.

Plus de 30 clubs sur Vitor Roque !

Le jeune brésilien constituerait une bonne alternative à Alexandre Lacazette d'autant que l'OL et John Textor savent gérer les joueurs brésiliens depuis plusieurs années. Néanmoins, ce plan parfait se heurte à la popularité de Vitor Roque en Europe. Selon les informations de AS, le clan Roque doit répondre à plus d'une « trentaine de demandes de différents clubs pour partir l'été prochain, soit en prêt, soit en transfert ».

Ces nombreux adversaires de l'OL sont très prestigieux avec entre autres Tottenham, Manchester United, Chelsea et Naples. Les Spurs possèdent notamment l'avantage d'avoir déjà été en contact avec Vitor Roque puisqu'ils voulaient le transférer du Brésil à l'époque. L'attaquant avait finalement choisi d'aller à Barcelone. Un club qui lui tient à cœur et qu'il n'est pas encore prêt à quitter malgré le coup de pression de son agent André Cury. Ce dernier doit bientôt rencontrer Deco, le directeur du football au FC Barcelone, pour éclaircir la situation future de son joueur. Vitor Roque doit se souvenir que Rodrygo et Vinicius avaient mis au moins une année avant de s'imposer au Real Madrid et de devenir les joueurs qu'ils sont maintenant.