OL ‍: Textor fait un beau cadeau aux vrais supporters

Grâce à une victoire de prestige arrachée sur le terrain du LOSC (3-4) lors de la 32e journée de la Ligue 1, l'Olympique Lyonnais peut encore croire à une fin de saison en apothéose. John Textor a pris la décision de faire un beau geste pour ses supporters.

La saison de l'OL est en train de prendre une tournure totalement différente. Menacé par une descente en Ligue 2 au début de l'exercice 2023/2024, Lyon est actuellement septième du championnat, à deux journées de la fin, avec 47 points au compteur. Une situation qui doit forcément ravir John Textor, alors que les Gones ont encore une finale de Coupe de France à disputer, face au Paris Saint-Germain, le 25 mai, à Pierre-Mauroy, un stade où l'OL vient de s'imposer lors d'un match spectaculaire. Lyon prépare déjà la saison prochaine et a lancé sa campagne de réabonnement. Pour l'occasion, la direction lyonnaise a baissé les prix des abonnements annuels. Un beau geste de la part de John Textor, qui avait initialement augmenté les tarifs la saison dernière.

John Textor rend le Groupama Stadium plus accessible

🙌 Votre passion, notre fierté 🫶



🔴 𝗟𝗮𝗻𝗰𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗮𝗴𝗻𝗲 𝗱𝗲 𝗿𝗲́𝗮𝗯𝗼𝗻𝗻𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝟮𝟬𝟮𝟰/𝟮𝟬𝟮𝟱 🔵



Abonnés 2023/2024, profitez de votre priorité de réservation jusqu’au 2 juin inclus.



ℹ Plus d'infos ➡ https://t.co/Ih9B0fMHZA pic.twitter.com/zjUW000Pkd — Olympique Lyonnais (@OL) May 6, 2024

Le propriétaire américain revient donc sur sa décision et le prix de l’abonnement classique passe de 330 euros à 310 euros. Pour les jeunes supporters de moins de 30 ans, il est encore plus abordable puisqu'il est affiché à 190 euros. Une formule qui est cependant réservée aux plus rapides puisqu'elle concerne seulement 11 des 102 blocs du Groupama Stadium. De plus, l'OL souhaite favoriser les plus anciens fans du club. Ainsi, le tarif des habitués sera indexé au niveau de l’ancienneté de l’abonnement et le prix baissera de 2 % par saison d'abonnement, jusqu’à un maximum de 10 %. Mais en sens inverse, les fans qui utilisent le moins leur abonnement vont avoir un tarif impacté négativement. Une belle manière pour John Textor de se racheter auprès de ses supporters les plus fidèles et d'espérer plus d'abonnements pour la saison 2023/2024. Une participation en Coupe d'Europe serait assurément très bénéfique sur ce plan.