Cet OL déroutant est le Bayer Leverkusen français ‍!

Par Corentin Facy

Renversant et imprévisible, l’OL a réalisé une incroyable remontée lundi soir sur la pelouse de Lille pour s’imposer (3-4) au terme d’un match fou dont le résultat autorise les Gones à rêver en cette fin de saison.

Dernier de Ligue 1 à la fin de l’année 2023, l’Olympique Lyonnais est aujourd’hui en course pour se qualifier en coupe d’Europe via le championnat. En attendant les matchs en retard de la 32e journée, l’équipe de Pierre Sage est septième après sa victoire renversante sur la pelouse de Lille, lundi soir (3-4). Longtemps mené au score, 2-0 puis 3-2, l’OL a puisé dans des ressources insoupçonnées pour s’imposer dans le temps additionnel. Un match de plus au scénario dingue pour les coéquipiers d’Alexandre Lacazette, après ceux contre Monaco ou encore Brest au Groupama Stadium. Sur le plateau de la Chaîne L’Equipe, Didier Roustan a osé une comparaison qui fera plaisir à Pierre Sage et aux supporters lyonnais en faisant un parallèle entre l’OL et le Bayer Leverkusen.

En Bundesliga, l’équipe de Xabi Alonso s’est également fait une réputation d’équipe aux matchs fous, avec des scénarios renversants et des buts en pagaille dans les dernières minutes. D’où la comparaison finalement pas si farfelue du consultant de la Chaîne L’Equipe. « Cette équipe de Lyon est déroutante. Ils font des fins de match incroyables. Souvenons-nous quand ils sont menés 3-1 chez eux contre Brest. Ils ont la tête dans le sceau à ce moment-là. Contre Toulouse, ils sont à la rue en première mi-temps et ils règlent l’affaire en 20 minutes avec Cherki et Fofana. Pierre Sage fait tout le temps des changements opportuns. C’est l’équipe qui récupère le plus de points après avoir été mené. Je ne sais pas si « extraordinaire » c’est le mot, mais ils sont déroutants » indique le journaliste avant d'approfondir son avis à ce sujet.

L'OL fait vibrer Didier Roustan

« Nuls en première mi-temps ? Je n’irais pas jusque-là. Ils ont été maladroits parce que Nuamah et Benrahma, à chaque fois qu’ils centrent, c’est incroyable, il faudrait que Mata leur donne des cours. Souvent, ils n’y sont pas en deuxième mi-temps et d’un coup, tout se réveille. En première mi-temps, ils ne sont pas efficaces, ils ne sont pas bons. C’est comme à Montpellier, là-bas ils sont hors champs en première mi-temps et d’un coup, Lacazette et Caqueret relancent tout et ils gagnent. A chaque fois, ils y arrivent. Ils sont habités par quelque chose, c’est comme le Bayer Leverkusen » a analysé Didier Roustan, qui a vibré sur son canapé lundi soir devant le match entre l’OL et Lille et pour qui les hommes de Pierre Sage peuvent maintenant nourrir de belles ambitions entre le classement en Ligue 1 et la finale de la Coupe de France à disputer contre le PSG à la fin du mois de mai.