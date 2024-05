Ciblé par l’OL, Vitor Roque a une épouse impitoyable

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Le Barça n'y arrive plus en cette fin de saison. Balayés par Gérone en Liga ce samedi, les Catalans doivent en plus de cela gérer la situation complexe autour de certains joueurs.

Le Barça a officiellement perdu sa couronne ce samedi suite à sa défaite à Gérone 4 buts à 2. Les hommes de Xavi ont en plus perdu leur place de dauphins du Real Madrid. Cette saison sans titre pour les Catalans va faire mal au projet du club. Un club qui a du mal depuis plusieurs saisons à impressionner par son recrutement. Pourtant, certains profils avaient de quoi charmer. C'est le cas de Vitor Roque. Problème, le prodige brésilien ne joue presque pas. Et il se dit même qu'il pourrait déjà partir l'été prochain, alors que l'OL fait partie des équipes intéressées. La situation autour de Roque s'est d'ailleurs encore plus tendue ces dernières heures du fait de sa... compagne.

Vitor Roque, sa femme s'en mêle

En effet, après le quatrième but de Gérone, la femme du joueur a réagi de manière ironique sur son compte X avec trois emojis moqueurs. L'un d'eux est même un doigt sur la bouche, comme pour indiquer que sans Vitor Roque, le Barça ne gagne quand même pas. Alors que Xavi va finalement poursuivre son aventure avec les Catalans la saison prochaine, Vitor Roque devrait aller voir ailleurs en prêt. Encore sous contrat avec les Catalans jusqu'en juin 2031, le natif de Timoteo ne manquera pas de prétendants. L'OL est un candidat sérieux pour l'accueillir. Des contacts auraient déjà démarré pour rendre un deal possible. En 13 matchs disputés avec le Barça cette saison toutes compétitions confondues, Roque n'a inscrit que 2 buts. A 19 ans, l'ancien de Cruzeiro a besoin de temps de jeu pour progresser. Si Barcelone a beaucoup misé sur lui, l'aventure tourne au fiasco pour le moment. Et le comportement de sa femme veut dire beaucoup sur l'animosité qui règne dans le clan du joueur vis-à-vis de Xavi. Même si cette dernière a fini par supprimer son message qui a beaucoup fait réagir en Catalogne.