OL ‍: Lyon terrifié par ce fiasco à 30 millions d'euros

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Cet hiver, l’OL a cassé sa tirelire en misant 30 millions d’euros sur Orel Mangala, recruté en provenance de Nottingham Forrest. Mais pour l’instant, l’international belge peine à répondre aux attentes.

Rapidement installé par Pierre Sage dans le onze de départ lyonnais, Orel Mangala a ensuite connu quelques pépins physiques et désormais, il peine à revenir en force parmi les premiers choix de l’entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Le milieu de terrain composé de Nemanja Matic, Corentin Tolisso et Maxence Caqueret a les faveurs du staff lyonnais, et Orel Mangala doit se contenter des miettes. Pas utilisé contre le PSG et face à Brest alors qu’il était dans le groupe, l’ancien milieu « box to box » de Nottingham Forrest a ensuite joué 10 minutes contre Monaco et 20 minutes ce lundi sur la pelouse de Lille. Le bilan est faible et pour un joueur recruté 30 millions d’euros, il y a logiquement de quoi s’inquiéter. Chroniqueur pour Winamax, @Yannis_LB ne va pas dire le contraire, lui qui redoute un énorme bide avec le milieu de terrain aux 13 sélections avec la Belgique.

« Si Mangala ne peut pas s'imposer dans ce milieu encore déficient techniquement alors Textor s'est sacrément fait rouler pour 30 millions ! C'est un vrai sujet je suis très sérieux il s'agirait de commencer à s'inquiéter. De toute évidence il ne casse pas la baraque et ne convainc pas » a publié le chroniqueur sur son compte X. L’inquiétude commence donc à monter, d’autant plus que celle-ci est partagée par de nombreux supporters de l’OL sur les réseaux sociaux. De plus, à 26 ans, le natif de Bruxelles n’est pas considéré comme un très jeune joueur en post-formation, comme c’est par exemple le cas de Malick Fofana, avec qui il convient d’être plus indulgent. L’impatience va rapidement se faire ressentir en ce qui concerne Orel Mangala, si le milieu de terrain d’1m78 ne parvient pas rapidement à élever son niveau de jeu et à s’imposer comme un joueur essentiel de l’Olympique Lyonnais.