Matic envoie un message clair à l'OL

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Renfort hivernal à l'impact immédiat, Nemanja Matic n'est pourtant pas le plus loquace à l'OL. Le Serbe est le travailleur de l'ombre indispensable au milieu lyonnais. Un statut qu'il revendique fièrement, préférant les succès collectifs à la gloire individuelle.

Pour moins de 3 millions d'euros, l'OL s'est peut-être offert le milieu de terrain qu'il a attendu pendant plusieurs années. Après des semaines de négociations avec Rennes et le joueur, le club lyonnais signait Nemanja Matic en janvier dernier. Avec son calme balle au pied, sa précision et son expérience, le Serbe a changé le jeu de l'OL. Les Gones sont la meilleure équipe de Ligue 1 depuis les premiers pas de Matic contre Marseille le 4 février dernier. Jugé parfois trop lent par certains supporters et journalistes, il n'en reste pas moins indispensable à une équipe lyonnaise en quête de sérénité pour retrouver l'Europe en fin de saison.

Il faudra juger l'OL et Matic en fin de saison

Interrogé en conférence de presse sur ces deux analyses positives et négatives de son jeu, Nemanja Matic a revendiqué son statut de travailleur de l'ombre. Le Serbe n'est pas venu pour être la star de l'OL, il est là pour gagner des matchs et des trophées. Il estime que les critiques les plus pertinentes à son sujet et au sujet de l'équipe lyonnaise se feront à l'issue de la saison, en Ligue 1 comme en coupe de France.

🗨 « Les derniers mois ont été très positifs, l’équipe est prête à s’améliorer encore » 📈



🎙 En conférence de presse avant #LOSCOL, @NemanjaMatic évoque la progression de l’équipe et également l’évolution des plus jeunes joueurs ! 🦁🔴🔵 pic.twitter.com/WVkQczqfVR — Olympique Lyonnais (@OL) May 4, 2024

« Je suis un joueur d’équipe ; je fais de mon mieux pour elle. Si les gens reconnaissent mon travail, c'est gratifiant pour moi. Habituellement, les gens remarquent plus ceux qui marquent des buts, mais parfois, certains voient le travail que nous accomplissons dans l'ombre. Je m'efforce de donner le meilleur de moi-même pour l’équipe, et cela est apprécié. Je possède de l'expérience et des qualités que je veux mettre au service de mon équipe. C'est mon seul objectif. Ma volonté est de remporter tous les matchs jusqu’à la fin de la saison. À la fin de celle-ci, nous verrons où nous en sommes et ce que nous avons réalisé. C'est à ce moment-là que chacun pourra juger de notre travail », a t-il prévenu devant la presse alors que se profile le déplacement à Lille lundi. Un discours calme et précis, à l'image du joueur qu'il est sur le terrain finalement.