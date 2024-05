OL ‍: Relancé au Brésil, Jeffinho a échappé au pire

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Absent des plans de Pierre Sage, Jeffinho a retrouvé Botafogo en prêt l’hiver dernier. L’ailier sous contrat avec l’Olympique Lyonnais n’a pas à regretter sa décision. Dans son pays natal, le Brésilien se montre à son avantage et échappe au placard fermé à double tour par l’entraîneur rhodanien.

Jeffinho a peut-être lui aussi du mal à y croire. Mais depuis son départ au mercato hivernal, l’Olympique Lyonnais s’est métamorphosé. L’équipe à la lutte pour le maintien en Ligue 1 est devenue un prétendant crédible à l’Europe. Pendant ce temps-là, l’ailier prêté à Botafogo jusqu’en décembre prochain a également retrouvé le sourire. En manque de temps de jeu en première partie de saison, le Brésilien passe plus de temps sur les terrains, et avec davantage de réussite.

Jeffinho brille avec Botafogo

Sur les trois derniers matchs toutes compétitions confondues, Jeffinho, plus connu pour sa qualité de dribble que pour son efficacité, a inscrit un but et délivré deux passes décisives. Cette dynamique encourageante marque peut-être le début d’un vrai rebond pour le milieu offensif de 24 ans. Le championnat brésilien n’est certes pas aussi compétitif que la Ligue 1. Mais Jeffinho peut au moins profiter de son prêt pour retrouver de la confiance. Au vu de ses récentes performances, reprendre la direction de son ancien club n’était pas une mauvaise idée.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jefferson Santos (@jeffersonsantos_99)

D’autant que la recrue de l’hiver 2023 a sans doute échappé à un traitement difficile à l’Olympique Lyonnais. Rappelons que le club rhodanien a bien renforcé son secteur offensif en janvier avec les arrivées de Gift Orban, Malick Fofana et Saïd Benrahma. Autant dire que le temps de jeu de Jeffinho aurait encore diminué. On peut même imaginer que le joueur recruté pour 10 millions d’euros se serait retrouvé au placard. La preuve, les indésirables Dejan Lovren, Saël Kumbedi, Sinaly Diomandé, Paul Akouokou, Mahamadou Diawara, Adryelson et Johann Lepenant totalisent à eux sept 16 minutes de jeu depuis la fin du mercato hivernal.