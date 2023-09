OL ‍: Barcola dégouté par Textor, dure révélation

Dans : OL.

Par Claude Dautel

En toute fin de mercato, Bradley Barcola a quitté l'Olympique Lyonnais pour le PSG moyennant un transfert à près de 50 millions d'euros. Du côté de John Textor, on n'a pas fait d'effort pour retenir le jeune prodige tricolore.

C’est un dossier qui a fait monter la température cet été du côté du Groupama Stadium, le départ dans les ultimes jours du mois d’août de Bradley Barcola pour le PSG a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase pour des supporters lyonnais déjà choqués par le transfert de Castello Lukeba à Leipzig. Voir ces deux joueurs présentés comme l’avenir de l’OL partir a été un rude coup, surtout s’agissant de Barcola qui a rejoint Paris, club que Lyon ne porte pas dans son cœur. Cela s’est confirmé le 3 septembre dernier lorsque Paris est venu gifler (1-4) l’Olympique Lyonnais dans son stade, l’entrée en jeu de l’attaquant de 21 ans étant accueillie par des insultes et des chants orduriers à son encontre. Pour les fans de l’OL, Barcola est considéré comme un mercenaire, qui s’est vendu au club appartenant au Qatar. Tout n’est cependant pas si simple.

Textor ne propose rien à Barcola

Du côté de l’Olympique Lyonnais, John Textor a peut-être eu un comportement inverse à ses propos officiels. Car s’il a regretté le départ de Bradley Barcola, formé dans l’académie de l’OL, le successeur de Jean-Michel Aulas n’a rien fait du tout pour le conserver. Marc Mechenoua affirme que malgré sa montée en puissance au début de saison avec Lyon, Textor n’a pas tendu la main à un joueur qu’il savait en contact avec le PSG, Lyon ayant autorisé Luis Campos à discuter avec lui. « Bradley Barcola a conservé son statut d’espoir et John Textor, le nouveau boss de l’OL, n’entame aucune discussion pour une prolongation et une revalorisation d’un joueur qui touche un salaire presque quatre fois inférieur à la rémunération moyenne de L1. Une pratique très loin des habitudes de Jean-Michel Aulas qui a toujours anticipé la sécurisation des contrats de ses meilleurs espoirs », rappelle le journaliste.

Forcément, cela n’a pas incité Bradley Barcola à continuer sa carrière à l'Olympique Lyonnais, où il était l'un des plus maigres salaires du vestiaire, sans perspective pour que cela ne change rapidement. Ajouter cela au challenge sportif proposé par le PSG, et il était évident que le transfert allait se faire. A 21 ans, l'international Espoirs ne doit pas le regretter pour l'instant puisqu'il était titulaire pour le Classique gagné par Paris contre l'OM et a joué en Ligue des champions.