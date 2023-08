Officiel ‍: Bradley Barcola signe au PSG pour 50 ME

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Après avoir passé sa visite médicale, l’ailier lyonnais Bradley Barcola s’est engagé en faveur du PSG dans le cadre d’un transfert de 50 millions d’euros, bonus inclus.

« A bientôt 21 ans, l’attaquant international Espoirs avait depuis plusieurs semaines émis le souhait, par l’intermédiaire de ses représentants, de rejoindre le PSG (…) L’Olympique Lyonnais souhaite féliciter Bradley Barcola pour l’ensemble de son parcours à l’OL », a expliqué l’OL, qui a du céder devant la volonté du joueur, démontrée uniquement par ses agents ces derniers jours, de quitter son club formateur pour rejoindre le PSG. Il y a signé un contrat de cinq ans, soit jusqu'en juin 2028.

« Je suis très content ! C'est une fierté de rejoindre un aussi grand club, a déclaré Bradley Barcola. C'est un club qui a beaucoup d'ambition, qui joue de grandes compétitions, j'ai envie de me donner au maximum. J’ai eu la chance de discuter avec le coach. C'est vrai qu'il a aussi su dire ce qu’il fallait pour me convaincre. Il m’a donné encore plus envie de rejoindre le club. Il aime le jeu offensif donc forcément ça me plaît et je sais que ce sera une chance de jouer comme ça », a de son côté expliqué l’attaquant international espoirs, qui sera qualifié pour le match de dimanche face à l’OL, même s’il n’est pas certain qu’il soit pris dans le groupe par Luis Enrique.