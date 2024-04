OL ‍: Anthony Lopes a déjà de gros contacts

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Gardien de l’OL depuis 13 ans, Anthony Lopes va quitter le club rhodanien à la fin de la saison. Le gardien portugais va être libéré pour services rendus, mais sa future destination est un mystère.

Gros changement dans l’histoire récente de l’Olympique Lyonnais, Anthony Lopes va quitter le club et laisser sa place de titulaire à Lucas Perri à compter de la saison prochaine. Recruté en provenance de Botafogo l’hiver dernier, le gardien brésilien de 26 ans a déjà laissé augurer de très bonnes choses et a convaincu les dirigeants de l’OL d’en faire le numéro un la saison prochaine. Cela signifie qu’Anthony Lopes va quitter le club. A un an de la fin de son contrat, le gardien portugais va être libéré par sa direction pour services rendus. En revanche, sa destination est encore un mystère. En Ligue 1, les clubs seront sans doute nombreux à s’intéresser au profil d’Anthony Lopes, d’autant plus s’il est libre donc disponible pour zéro euro.

Mais pour le journal Ouest-France, le futur ex-gardien de de l’Olympique Lyonnais pourrait plutôt s’en aller à l’étranger. « À 32 ans, il dispose encore de quelques années au plus haut niveau et pourrait intéresser de nombreux clubs en fin de saison, malgré un exercice difficile dans le Rhône. Peut-être au Portugal, où le natif de Givors (à 25 km de Lyon) n’a jamais joué. Il représente un renfort d’expérience, lui qui a disputé près de 60 compétitions européennes, Ligue des champions et Ligue Europa confondues » écrit le quotidien dans ses colonnes. La question est maintenant de savoir quels seront les clubs sur les rangs pour accueillir Anthony Lopes. Mais à seulement 32 ans, on imagine que l’actuel titulaire dans les buts de l’Olympique Lyonnais aura des offres. D’autant qu’à l’image de son équipe, il a vécu un début de saison compliqué en 2023-2024 mais a bien redressé la barre ces dernières semaines en retrouvant un niveau de jeu plus conforme à son statut.