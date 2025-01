Lens ‍: Khusanov file à Manchester City pour 40 millions d'euros

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

Dans les tuyaux depuis plusieurs jours, le transfert d’Abdukodir Khusanov ne fait plus aucun doute. David Ornstein de The Athletic dévoile ce vendredi qu’un accord définitif a été trouvé entre le RC Lens et Manchester City pour la venue du défenseur ouzbek chez le champion d’Angleterre en titre. Les Sang et Or vont percevoir 40 millions d’euros plus des bonus grâce à la vente de leur jeune défenseur central, une énorme plus-value un an et demi après son arrivée dans le Nord en provenance de Bulgarie pour… 100.000 euros. Abdukodir Khusanov va s’engager à Manchester City pour quatre ans et demi plus une année supplémentaire en bonus et l’officialisation a désormais de fortes chances d’intervenir dans le week-end.