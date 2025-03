Lens flaire un très joli coup au Portugal

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

Après avoir vendu Przemyslaw Frankowski à Galatasaray cet hiver, le RC Lens pourrait renforcer son couloir droit avec une recrue à moindre coût venue du Portugal lors du prochain mercato.

Le mercato hivernal a été particulièrement dévastateur au RC Lens au mois de janvier avec les départs de Danso, Khusanov, Samba ou encore Frankowski. Des ventes qui ont permis aux Sang et Or de renflouer les caisses, mais qui ont considérablement affaibli l’effectif à la disposition de Will Still. L’été prochain, les dirigeants lensois pourraient se montrer plus généreux avec leur entraîneur, mettant fin à la grande braderie et tentant de compenser les départs de l’hiver. A en croire les informations du site Jeunes Footeux, un joueur évoluant au Portugal pourrait faire le bonheur du RC Lens lors de ce mercato estival en la personne de Wagner Pina, jeune défenseur droit cap-verdien évoluant à Estoril en D1 portugaise.

Le successeur de Frankowski déniché au Portugal ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @wagnerpina_

Le média l’affirme, un club de Ligue 1 est très intéressé par Wagner Pina et songe à le recruter cet été et il y a fort à parier qu’il s’agisse du RC Lens, qui cherche un concurrent à Ruben Aguilar après le départ de Przemyslaw Frankowski. Cette piste est d’autant plus crédible qu’elle ne sera pas inabordable pour les finances lensoises, le média expliquant qu’un transfert sera possible aux alentours de 5 millions d’euros. Le contrat de Wagner Pina expirant en juin 2027, Estoril pourrait ouvrir la porte à son départ, histoire de récupérer une belle somme d’argent avant que sa valeur ne chute de trop à l’approche de la fin de son contrat. Reste maintenant à voir si cette jolie piste se concrétisera par une offre du RC Lens pour Wagner Pina (22 ans), lequel a disputé 25 matchs depuis le début de la saison dans le championnat portugais, quasiment tous comme titulaire.