Réunion de crise à Lens, il y a urgence ‍!

La crise couve à Lens, déplumé lors du mercato hivernal (Samba, Khusanov, Danso) et qui reste sur quatre défaites consécutives après son revers spectaculaire samedi à Bollaert contre Le Havre (3-4).

Le mot « crise » a très rarement été associé au Racing Club de Lens ces dernières années. Il faut dire que les Sang et Or ont été un véritable modèle de réussite, avec une montée en Ligue 1 sous la houlette de Franck Haise, puis une qualification en Ligue des Champions. Mais cette saison 2024-2025, qui n’avait pas mal démarré avec le nouvel entraîneur Will Still, est doucement en train de tourner au vinaigre. Lens a perdu samedi à domicile face au Havre (3-4) son quatrième match de suite en Ligue 1, conséquence en partie d’un mercato hivernal très tourné vers la nécessité d’équilibrer les comptes avec les ventes de Danso, Khusanov, Samba ou encore Frankowski. De quoi énerver le public de Bollaert, qui a fait passer plusieurs messages à l’issue du match contre Le Havre samedi.

« Lensois, bouge ton cul », « Diego Lopez démission » ou encore « Dréossi démission » ont notamment raisonné dans l’enceinte des Sang et Or, comme le rapporte le site AllezLens. Le média explique par ailleurs qu’un rendez-vous est fixé cette semaine entre les supporters et les dirigeants du club. Pierre Dréossi, Diego Lopez, Benjamin Parrot ainsi que Joseph Oughourlian devraient assister à ce rendez-vous avec plusieurs responsables des supporters. « Peut-être en saurons-nous un peu plus sur les ambitions du club pour la saison prochaine » s’interroge le média, de plus en plus pessimiste pour la suite des évènements à Lens, où l’on commence sérieusement à se demander quel est le réel projet ainsi que les ambitions sportives du club, au vu des ventes de joueurs réalisées lors du dernier mercato. L’état-major lensois devra se montrer convaincant pour éviter une vraie crise avec ses supporters.