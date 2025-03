Lens met à l'amende son meilleur buteur, par ici la sortie

Dans : Lens.

Prêté à Lens par la Fiorentina, l’attaquant angolais Mbala Nzola a peu de chances de rester dans le Nord à la fin de la saison.

Meilleur buteur du RC Lens cette saison avec 6 buts en Ligue 1, Mbala Nzola a longtemps été la principale arme offensive des Sang et Or en championnat. La donne a quelque peu changé depuis plusieurs semaines. Pour ne rien arranger, l’attaquant angolais de 28 ans a été bêtement expulsé le 23 février dernier contre Nantes, après avoir jeté le ballon en direction de l’arbitre. Mbala Nzola a logiquement écopé de deux matchs de suspension et au sein de la direction lensoise, ce geste de Nzola a fait grincer des dents.

A tel point que selon les informations de La Voix du Nord, les dirigeants du Racing lui ont fait sauter sa prime d’éthique. Mbala Nzola était tout de même de retour ce week-end pour la réception de Rennes. Sur le banc au coup d’envoi, le meilleur buteur lensois de la saison est entré dès la mi-temps. Mais toujours selon le quotidien régional, son entrée en jeu a mis le staff de Will Still sur les nerfs. « L’équipe n’a pas besoin de ton ego » aurait même lancé l’un des adjoints de l’entraîneur du RC Lens.

Pour nos confrères du journal nordiste, l’avenir de Nzola du côté de Bollaert est plus incertain que jamais. Prêté par la Fiorentina avec une option d’achat fixée à 10 millions d’euros, celui qui avait inscrit 7 buts toutes compétitions confondues l’an passé avec la Viola devrait retourner en Italie. Une fin d’aventure qui va tout de même laisser de gros regrets du côté de Lens, où Mbala Nzola avait réalisé de belles choses durant la première partie de saison, inscrivant quelques buts décisifs et se montrant remuant sur le front de l’attaque. Mais les dernières semaines ont définitivement scellé son avenir en faveur d'un départ.