Eric Roy à Lens, panique générale à Brest

Par Corentin Facy

Interrogé par la presse espagnole il y a un mois, Eric Roy n’avait pas masqué ses envies d’ailleurs. Un constat toujours valable pour l’entraîneur de Brest.

« Il se peut que je prolonge, mais il se peut aussi que je parte ». Dans les colonnes du journal AS avant l’affiche face au Real Madrid en Ligue des Champions, Eric Roy n’avait pas caché qu’un départ de Brest était possible à la fin de la saison, après plus de deux ans sur le banc des Pirates. « Partir, il faut voir pour aller où. Hors de Brest, il y a quatre ou cinq clubs en France qui peuvent gagner et m’intéresser » avait ajouté le technicien de 57 ans.

Entraineur en vogue à Brest, Eric Roy se fait désirer https://t.co/aIwG8SSnsh — Foot01.com (@Foot01_com) February 13, 2025

Des propos qui avaient logiquement provoqué l’inquiétude des supporters bretons, lesquels vivraient très mal le départ d’un entraîneur ayant emmené le SB29 jusqu’en play-off de Ligue des Champions. Mais alors qu’Eric Roy a vécu une immense désillusion mercredi soir avec l’élimination en quart de finale de la Coupe de France face à Dunkerque, un départ est plus que jamais envisagé comme l’a confié sur son compte X l’insider Mohamed Toubache-Ter.

Eric Roy, des envies d'ailleurs de plus en plus fortes

« Si Eric Roy reste à Brest, ça sera uniquement par défaut… car y’a aucun siège vacant ailleurs en L1 » a d’abord publié notre confrère avant d’évoquer une piste crédible, celle du RC Lens. « Dommage pour lui que le poste soit occupé à Lens… c’était l’option numéro 1 » a-t-il ajouté. La question est maintenant de savoir si chez les Sang et Or, Will Still sera conforté pour une seconde saison dans le Nord. Ce dont on peut douter car si l’occasion de faire venir Eric Roy se présente, l’ancien entraîneur du Stade de Reims se trouverait automatiquement menacé. Le choix sera en tout cas cornélien pour l’état-major lensois dans les semaines à venir. En ce qui concerne Brest et Eric Roy, rien ne dit que l’histoire est terminé mais on sent bien chez l’ex-coach de Nice des envies d’ailleurs de plus en plus prononcées.