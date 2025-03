Lens ‍: Un achat historique d’ici deux mois ‍?

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

Le RC Lens s’est fixé un objectif démentiel d’ici la fin de la saison : boucler le rachat du stade Bollaert, qui appartient pour l’instant à la ville.

Après l’AJ Auxerre et l’Olympique Lyonnais, le RC Lens sera-t-il le troisième club de Ligue 1 à devenir propriétaire de son stade ? C’est en tout cas un dossier brûlant sur lequel travaillent actuellement les dirigeants du club nordiste. En effet, La Voix du Nord nous apprend que les Sang et Or ont pour objectif de racheter le stade Bollaert, qui appartient actuellement à la ville… d’ici la fin de la saison, qui s’achève dans un peu plus de deux mois. Dans un contexte d’austérité, avec la vente de plusieurs cadres lors du mercato hivernal (Samba, Khusanov, Frankowski, Danso), le club actuellement 9e de Ligue 1 estime cet investissement capital afin de faire de Lens un club moins dépendant des recettes liées aux droits TV.

Bollaert racheté par le RC Lens avant la fin de la saison ?

« Aujourd’hui, encore plus en France avec les problèmes de droits télé, c’est très important d’avoir la maîtrise totale de son enceinte, notamment pour avoir des recettes qui dépassent celles du seul jour du match » explique à ce sujet le journaliste Philippe Guilbaud. Avec un potentiel rachat de Bollaert, le RC Lens envisagerait de créer un musée et d’installer des bars ainsi que des restaurants au coeur de l’enceinte des Sang et Or. Une autre idée fait son chemin chez les dirigeants, celle de diffuser à Bollaert les matchs joués par le RC Lens à l’extérieur. « Une chose est sûre : un éventuel naming (apposer le nom d’une marque à celui du stade) semble écarté » précise par ailleurs La Voix du Nord. Reste maintenant à voir si ce rachat historique de Bollaert par le club sera possible et surtout, quel sera son coût. En septembre dernier, le prix de 25 millions d’euros avait été évoqué et il s’agit maintenant de voir si ce prix est toujours d’actualité.