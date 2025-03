2 buts cette saison, Lens vide son casier

Dans : Lens.

Par Quentin Mallet

Auteur de seulement deux petits buts cette saison, Wesley Saïd retrouve enfin du temps de jeu après de longues semaines à patienter. Le RC Lens va toutefois devoir rapidement trancher quant à son avenir au sein du club.

Cette saison n’est pas la meilleure de la carrière de Wesley Saïd. Celui qui a débarqué dans le nord de la France en 2021 en provenance de Toulouse a toujours été considéré comme un joker de luxe. Régulièrement utilisé comme un second couteau, d’abord derrière Loïs Openda puis Elye Wahi la saison dernière, le natif de Noisy-le-Grand fait encore et toujours partie de la rotation depuis le début de l’exercice en cours. Pire, c’est sa quatrième saison sous les couleurs du RC Lens et Saïd n’a toujours pas disputé le moindre match officiel dans son intégralité. Forcément, son rôle dans l’effectif force la direction lensoise à reconsidérer rapidement sa présence au sein du club. Tandis que son contrat prendra fin en juin 2026, l’ancien Dijonnais pourrait être vendu à la fin de la saison.

Wesley Saïd, un cas trop complexe ?

Lens met à l'amende son meilleur buteur, par ici la sortie https://t.co/ga30Cur06v — Foot01.com (@Foot01_com) March 18, 2025

Auteur de seulement deux buts depuis le début de la saison, Wesley Saïd ne convainc pas particulièrement cette saison. S’il fait toujours preuve d’une polyvalence et d’un sens du dévouement à toute épreuve, son très faible rendement et son irrégularité causée par des blessures à répétition lui valent d’être un joueur dont la direction peut vouloir se séparer. Comme l’indique le site spécialisé AllezLens, la situation contractuelle de Saïd pousse les dirigeants à se questionner : soit elle le prolonge – mais à quel prix et pour quel rôle ? –, soit elle le vend dès cet été pour espérer récupérer un peu d’argent avant de le voir partir librement la saison prochaine. Quoi qu'il en soit, son avenir sera remis en question dans les prochaines semaines, à l'heure où le RC Lens va chercher à faire des économies là où il peut.