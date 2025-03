Lens fait sa grande braderie, Will Still se met à genoux

Dans : Lens.

Par Eric Bethsy

Désormais buteur avec le Racing Club de Lens, Neil El Aynaoui fait le bonheur de Will Still. L’entraîneur des Sang et Or aimerait conserver le milieu sur la durée après la vague de départs cet hiver.

Bourreau de l’Olympique de Marseille (0-1) dans le temps additionnel samedi dernier, Neil El Aynaoui commence à prendre de nouvelles habitudes. Le milieu du Racing Club de Lens a marqué lors des trois derniers matchs de son équipe. Sa série coïncide avec la nouvelle dimension prise dans le groupe. Après les départs de nombreux cadres cet hiver, le voilà parmi les piliers du vestiaire.

El Aynaoui futur capitaine de Lens ?

« J’essaie simplement de rester moi-même, a commenté le Franco-Marocain. C’est vrai que j’ai plus de temps de jeu qu’en début de saison. J’entretiens une bonne relation avec le coach, le staff et mes coéquipiers. J’apprends tous les jours aux côtés des plus anciens, et si je peux apporter ma pierre à l’édifice, c’est de façon naturelle, rien n’est forcé. » On comprend que Neil El Aynaoui se sent bien au club artésien.

« Comme je l’ai dit, ce n’est pas forcé, c’est simplement ma personnalité, a-t-il expliqué. Lens est un club qui correspond à mes valeurs, donc je me sens très bien ici. » Quelques mois après son départ avorté à Monaco, l’ancien Nancéien retrouve un bon niveau et fait le bonheur de Will Still qui aimerait le conserver. « Je pense que, du point de vue du club, c’est un des joueurs sur lesquels on veut bâtir le projet sportif des prochaines années, a annoncé le coach lensois. Il a cette capacité technique et tactique, mais aussi une grande intelligence de jeu. »

RC Lens : « J’avais ma femme dans le coma », Will Still se livre https://t.co/oz2d2dKTh8 — Foot01.com (@Foot01_com) March 9, 2025

« Humainement, c’est quelqu’un d’hyper positif, toujours à l’écoute, très ouvert et humble dans tout ce qu’il fait, a poursuivi le Belge. Il a toutes les qualités pour être un capitaine potentiel, et j’espère que cela arrivera. Sur le terrain, il dégage une énergie incroyable, il progresse constamment. Si vous comparez le Neil du début de saison dernière et celui d’aujourd’hui, la progression est évidente. Il y a une raison pour laquelle Monaco a voulu le recruter l’été dernier. Heureusement pour nous, il est resté. C’est un joueur déterminé, qui sait où il veut aller et comment y parvenir. » Le technicien n’a plus qu’à espérer que la direction n’aura plus à rééquilibrer les comptes.