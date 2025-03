Lens fait signer une pépite du football français

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

Décimé par les nombreux départs du mercato d’hiver, le RC Lens a enfin une bonne nouvelle à se mettre sous la dent avec la signature du prometteur défenseur central de 17 ans, Kyllian Antonio.

Le mercato d’hiver a été terrible pour Will Still ainsi que pour les supporters du RC Lens avec les départs de Samba, Khusanov, Danso ou encore Frankowski. L’entraîneur lensois a accepté cette situation sans broncher, mais les derniers matchs ont été difficiles jusqu’à la victoire surprise contre l’OM ce samedi. Le prochain mercato sera en tout cas observé avec attention par les supporters, qui espèrent retrouver un Racing ambitieux. En attendant de potentielles recrues, le club nordiste souhaite conserver ses meilleurs jeunes. Dans cette optique, Le Parisien apporte une excellente nouvelles aux supporters des Sang et Or avec la signature de Kyllian Antonio, jeune défenseur central de 17 ans du centre de formation de Lens, qui va signer un contrat longue durée avec son club formateur.

Ligue 1 : Lens assure l’avenir du prometteur Kyllian Antonio

➡️ https://t.co/7fvtO9aNi8 pic.twitter.com/xLzF89DmLX — Le Parisien | sport (@leparisiensport) March 10, 2025

Une excellente nouvelle pour Will Still, Kyllian Antonio étant décrit par le quotidien francilien comme l’un des « meilleurs talents de sa génération », lui qui évolue avec l’Equipe de France U17 actuellement. Plusieurs grands clubs européens étaient attentifs à sa situation mais c’est finalement au RC Lens que le joueur va poursuivre sa progression. « En le prolongeant, Lens sécurise l’un de ses espoirs les plus prometteurs. D’autres clubs, notamment allemands, avaient exprimé un intérêt pour le joueur né en 2008 » précise le média, soulignant ainsi le gros coup réalisé par les dirigeants lensois avec la signature de Kyllian Antonio. Un premier signal positif envoyé aux supporters sur l’ambition et le projet du club, malgré les nombreux départs du mercato hivernal, nécessaires pour équilibrer les comptes du club nordiste.