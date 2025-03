RC Lens ‍: « ‍J’avais ma femme dans le coma ‍», Will Still se livre

Dans : Lens.

Par Guillaume Conte

La victoire de Lens à Marseille avait une saveur particulière pour Will Still, dont l'épouse a connu plusieurs sérieux problèmes de santé.

Le RC Lens a réalisé un sacré hold up au Vélodrome ce samedi soir en s’imposant 1-0 à la dernière seconde dans un match où le héros a été le gardien australien Matthew Ryan. Une très bonne affaire au niveau comptable, un match référence en terme de solidarité, Will Still était forcément en joie après cette performance. Surtout que le technicien belge vit des moments bien compliqués sur le plan personnel. Son épouse, Emma Saunders, qui a été traitée pour un cancer de la thyroïde récemment, a été hospitalisée ensuite pour une infection du cerveau, et a même été momentanément placée dans le coma. Tout juste revenu le 1er mars dernier pour diriger le match contre Le Havre, Will Still a avoué sans problème que malgré cette victoire épatante, cela passait bien évidemment au second plan à ses yeux.

« Il y a plus important qu’une frappe en lucarne »

💬 La terrible annonce d’Emma Saunders, femme de Will Still 🥲💔 :



« Salut tout le monde, malheureusement la vie a pris une tournure inattendue il y a quelques semaines, et je suis maintenant en arrêt de travail pendant que je me remets de l’encéphalite - une infection du… pic.twitter.com/uwAArrHbR5 — La beauté du public lensois (@lbpubliclensois) March 7, 2025

« C’est sûr qu’il y a des choses plus importantes dans la vie qu’un match de foot et une frappe en lucarne. J’ai été honnête avec les mecs, j’avais ma femme dans le coma, je me devais d’être auprès d’elle. Il fallait prendre soin d’elle et le groupe a réagi admirablement bien. On a joué un peu de malchance la semaine dernière, on a fait trop d’erreurs à des moments importants. Mais on a bien travaillé toute la semaine, on a bossé, bossé, on a couru, couru... Mais ma femme est stable, elle va bien, c’est le plus important. Et on a pris trois points aujourd’hui », a résumé dans La Voix du Nord l’entraineur des Sang et Or, ravi que les choses tournent bien des deux côtés. Des propos rassurants alors que Will Still a rendu hommage à ses frères qui ont pris son relai ces derniers jours, Nicolas et Edward étant en effet ses adjoints dans ce staff technique très familial.