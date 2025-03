Will Still en danger, Lens se jette sur Igor Tudor ‍!

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

La crise couve à Lens, qui a subi ce samedi sa quatrième défaite de suite en Ligue 1. Des mauvais résultats qui fragilisent logiquement Will Still.

Après un début de saison plutôt cohérent, Lens est clairement en train de perdre le fil. Les départs lors du mercato hivernal (Danso, Samba, Frankowski, Khusanov) ont totalement plombé les Sang et Or, qui viennent d’enchaîner ce samedi avec une quatrième défaite de suite, à Bollaert contre Le Havre. Un coup dur pour Will Still, qui imaginait sans doute une saison moins galère pour succéder à Franck Haise. Officiellement, l’ex-entraîneur du Stade de Reims n’est toujours pas menacé, mais tout pourrait aller très vite d’autant que selon la presse italienne, le board du RC Lens a déjà identifié son potentiel successeur.

Réunion de crise à Lens, il y a urgence ! https://t.co/9z1zNLZgu3 — Foot01.com (@Foot01_com) March 3, 2025

Aussi inattendu que cela puisse paraître, le club nordiste songerait fortement à Igor Tudor, si l’on se fie aux informations de Tutto Mercato Web. Libre depuis son départ de la Lazio Rome, le technicien croate passé par l’Olympique de Marseille est très « apprécié » par Lens selon le média italien. Le journaliste Simone Lorini explique que pour l’instant, aucun contact n’a été amorcé entre les deux parties, mais que Tudor est bien l’une des cibles privilégiées par Lens en cas de départ de Still dans les semaines ou les mois à venir. Notre confrère italien ajoute que ce dossier sera très délicat pour Lens en raison d’une concurrence démentielle. Très apprécié en Série A, Igor Tudor est surveillé par plusieurs cadors italiens dont l’AC Milan et la Juventus Turin, qui pourraient se séparer de Sergio Conceiçao et de Thiago Motta à la fin de la saison. Autant dire que Lens va devoir réaliser un véritable exploit pour rafler la mise.